Hệ sinh thái Hoàng Hường vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 4/10, Bộ Công an đã thông tin về vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can, cụ thể: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (Nguyên Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư KB) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hường.

Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) nổi tiếng từ việc livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, sở hữu nhiều fanpage, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.

Hoàng Hường có hệ sinh thái gồm nhiều công ty, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác./.

Khởi tố Hoàng Thị Hường và 5 bị can vì vi phạm nghiêm trọng quy định về kế toán Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.