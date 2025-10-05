Thế giới

Bangladesh điều tàu chiến bảo vệ cá hilsa quý hiếm

Việc cá hilsa bị đánh bắt quá mức vào đúng mùa sinh sản đang làm cạn kiệt nguồn lợi, nhất là trong bối cảnh môi trường sinh sống của chúng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu.

Đài Trang
(Tư liệu) Người dân bày bán cá hilsa tại Chattogram, Bangladesh, ngày 25/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
(Tư liệu) Người dân bày bán cá hilsa tại Chattogram, Bangladesh, ngày 25/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Quốc phòng Bangladesh ngày 4/10 thông báo đã triển khai tàu chiến và máy bay tuần tra trong một hoạt động giám sát đặc biệt nhằm bảo vệ hilsa, loài cá quốc gia của Bangladesh khỏi nạn đánh bắt bất hợp pháp trong mùa sinh sản.

Chính quyền Bangladesh cho biết đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tuần, đến ngày 25/10, để bảo vệ các khu vực sinh sản của loài cá thuộc giống cá trích này.

Lực lượng Quốc phòng Bangladesh thông báo 17 tàu chiến hải quân và trực thăng tuần tra đã được triển khai giám sát 24/7 để thực thi lệnh cấm và bảo vệ loài cá quý.

(Tư liệu) Người dân bày bán cá hilsa tại Chandpur, Bangladesh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Để bù đắp cho những ngư dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, Chính phủ Bangladesh đã phân bổ 25 kg gạo cho mỗi gia đình.

Món ăn làm từ cá hilsa rất được yêu thích ở Tây Bengal thuộc nước láng giềng Ấn Độ. Giá bán loài cá này tại Dhaka có thể lên tới 2.200 taka (khoảng 18,40 USD)/kg. Ở Bangladesh đang có hàng triệu người sống phụ thuộc vào loài cá này.

Cứ vào mùa sinh sản hằng năm, cá hilsa đều di chuyển từ vịnh Bengal về các con sông để đẻ trứng. Do đó, chúng thường bị các đội tàu đánh bắt ở vùng nước lợ của sông Hằng.

Việc cá hilsa bị đánh bắt quá mức vào đúng mùa sinh sản đang làm cạn kiệt nguồn lợi, nhất là trong bối cảnh môi trường sinh sống của chúng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu./.

