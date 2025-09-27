Bộ Ngoại giao Nga mở rộng danh sách cấm nhập cảnh đối với công dân Anh

Ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Nga thông báo áp đặt trừng phạt đối với một số chính khách và chuyên gia của Anh nhằm đáp trả điều mà Moskva gọi là "đường lối chính sách đối đầu" của London.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, danh sách này bao gồm những cá nhân ủng hộ việc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga và tham gia các hoạt động chống Nga tại Anh.

Trong số những người bị cấm nhập cảnh có một nghị sỹ Hạ viện Anh, các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh doanh và Thương mại, Bộ Tài chính, cũng như giám đốc điều hành một viện nghiên cứu tại Anh.

Tuyên bố khẳng định Nga sẽ tiếp tục mở rộng danh sách cấm nhập cảnh và "phản ứng cứng rắn" trước bất kỳ nỗ lực nào của Anh nhằm làm mất uy tín hoặc cô lập Nga trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hiện London chưa đưa ra phản ứng nào trước động thái trên./.

