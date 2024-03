Chính phủ Anh cam kết dành 150 triệu USD để bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo

Phụ nữ Hồi giáo mặc áo choàng abaya tại một lễ cầu nguyện. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Chính phủ Anh cam kết dành 117 triệu bảng Anh (150 triệu USD) trong 4 năm tới để bảo vệ các cộng đồng người Hồi giáo trong bối cảnh các vụ bài Hồi giáo gia tăng tại nước này.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, khoản tài trợ này sẽ được dùng để bảo vệ các thánh đường, trường học và trung tâm cộng đồng của người Hồi giáo.

Các biện pháp an ninh được triển khai sẽ bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật như CCTV, hệ thống cảnh báo và hàng rào bảo vệ.

Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly khẳng định: “Sự thù hận chống người Hồi giáo hoàn toàn không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Chúng tôi sẽ không để những diễn biến ở Trung Đông trở thành cái cớ để tấn công người Hồi giáo tại Anh."

Giới chức Anh đang lên kế hoạch công bố định nghĩa mới về chủ nghĩa cực đoan để đảm bảo các nhóm cổ súy những quan điểm không thể chấp nhận sẽ không được chính quyền hỗ trợ hoặc tài trợ.

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh các vụ chống người Hồi giáo gia tăng kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát hồi tháng 10/2023.

Tháng trước, Tell MAMA, nhóm theo dõi các vụ phạm tội do thù hận cộng đồng người Hồi giáo, cho biết đã ghi nhận 2.010 vụ trong 4 tháng kể từ xung đột Hamas-Israel. Đây là con số cao nhất tính trong 4 tháng, tăng 335% so với con số 600 vụ của cùng kỳ năm 2022-2023. Trong số đó, 1.109 sự việc được báo cáo xảy ra trên mạng. Phụ nữ là mục tiêu trong 65% các vụ bài Hồi giáo này.

Tháng Hai vừa qua, Thủ tướng Rishi Sunak cam kết cấp hơn 70 triệu bảng Anh trong 4 năm tới để bảo vệ các địa điểm của cộng đồng người Do Thái trong bối cảnh các vụ bài Do Thái gia tăng sau xung đột Hamas-Israel./.

Nhiều nước ghi nhận sự gia tăng các vụ việc bài Do Thái và Hồi giáo Số vụ việc chống lại người Do Thái và Hồi giáo đã tăng vọt tại nhiều nước trên thế giới kể từ khi bắt đầu xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7/10.