Hơn 60 dân thường thương vong trong vụ tấn công vào thị trấn Mustariha ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 28 dân thường đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong vụ tấn công do Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiến hành nhằm vào thị trấn Mustariha ở bang Bắc Darfur của Sudan.



Mạng lưới Bác sỹ Sudan - một tổ chức y tế tình nguyện - ngày 24/2 cho biết sơ bộ trong số các nạn nhân có 10 phụ nữ. Các đợt pháo kích bằng rocket đã phá hủy trung tâm y tế duy nhất của thị trấn này.

Nhân viên y tế tại đây bị hành hung, trong đó có một người bị bắt giữ và hiện chưa rõ tung tích.

Mạng lưới Bác sỹ Sudan lên án đây là sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên diện rộng gây thương vong cho dân thường, làm gia tăng tâm lý hoảng loạn và buộc người dân phải sơ tán sang các làng lân cận trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi.



Trước đó, khu vực này cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều địa điểm dân sự như trung tâm y tế, nhà dân, chợ và nhà nghỉ, khiến nhiều người thương vong và phải rời bỏ nơi ở.



Một nhân chứng tại thành phố Kabkabiya gần đó cho biết hàng chục gia đình đã đến đây lánh nạn trong những giờ gần đây. Theo người này, nhiều người phải đi bộ quãng đường dài trong tình trạng hoảng loạn, không kịp mang theo tài sản do nhà cửa bị phá hủy.



Mustariha được xem là địa bàn có ảnh hưởng của ông Musa Hilal, thủ lĩnh thuộc một nhánh của bộ tộc Rizeigat, nơi xuất thân của nhiều chỉ huy RSF. Kể từ khi xung đột bùng phát, ông Hilal tuyên bố ủng hộ Quân đội Sudan chống lại RSF.



Từ ngày 15/4/2023, Sudan rơi vào xung đột vũ trang giữa Quân đội Sudan và RSF, khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương, hàng triệu người phải đi sơ tán ở trong và ngoài nước./.

