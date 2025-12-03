Cần Thơ: Dự kiến ngày 19/12 khánh thành, khởi công đồng loạt 7 dự án trọng điểm

Ngày 3/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp nghe báo cáo và thống nhất phương án tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 7 công trình, dự án trọng điểm vào ngày 19/12 tới.

Đây là chuỗi sự kiện quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã thống nhất với đề nghị của các sở, ngành và chủ đầu tư về việc chốt danh sách 7 dự án đủ điều kiện để tổ chức sự kiện. Trong đó, thành phố sẽ khánh thành 3 dự án đã hoàn thiện và khởi công mới 4 dự án, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày cuối năm 2025.

Theo danh sách đăng ký gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng trước đó, Cần Thơ dự kiến có 8 công trình, tuy nhiên, dự án nhà ở chung cư Kim cương đỏ-Cara Legend (tổng vốn 825 tỷ đồng) đã được rút khỏi danh mục đợt này do các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất kịp thời.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết vướng mắc để dự án này có thể khởi công vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2/2026.

Nổi bật trong nhóm các dự án khởi công là Nhà máy điện gió số 7-giai đoạn 2, được triển khai tại xã Vĩnh Hải. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt này với tổng mức đầu tư lên tới 3.728 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 90 MW.

Cùng với đó, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Vị Thanh và phường Vị Tân) cũng chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Việc khởi công các dự án hạ tầng năng lượng và giao thông này được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá cho kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, thành phố cũng sẽ khởi công Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block A (phường Cái Răng) với quy mô 420 căn hộ cùng nhà xe 2 tầng. Đây là block cuối cùng trong tổng thể dự án khu nhà ở xã hội Hồng Loan 5C gồm 1.036 căn, đánh dấu bước hoàn thiện toàn bộ khu chung cư để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân đô thị.

Ngoài ra, Chung cư An Phú Eco City thuộc dự án cùng tên tại phường Cái Răng, có diện tích đất khoảng 1,73 ha cũng được khởi công dịp này. Dự án bao gồm tòa chung cư 8 tầng với 90 căn hộ nhà ở xã hội, 10 căn shophouse và 86 căn nhà phố liền kề, đáp ứng đa dạng phân khúc nhu cầu từ 60-130m2.

Đối với nhóm dự án khánh thành đưa vào sử dụng, công trình có ý nghĩa chiến lược là tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây (đường Sóc Trăng cũ) dài hơn 56km với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và địa phương, giữ vai trò huyết mạch trong liên kết vùng và thúc đẩy giao thương.

Ở nhóm nhà ở thương mại và xã hội, dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương xanh-Cara River Park tại phường Hưng Phú (Cái Răng) có quy mô xây dựng 3.090m2, tổng mức đầu tư 564 tỷ đồng cũng sẽ được khánh thành.

Cùng đó, Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block B (232 căn), Block C (384 căn) và nhà xe 4 tầng với tổng vốn đầu tư gần 467 tỷ đồng cũng đã hoàn thiện pháp lý và thi công xong, sẵn sàng bàn giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết sự kiện sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu chính lễ khánh thành được đặt tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan (phường Cái Răng), trong khi điểm cầu chính lễ khởi công sẽ diễn ra tại công trường dự án Nhà máy điện gió số 7-giai đoạn 2.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương nơi có dự án phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thành các phần việc còn lại, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và đúng tiến độ.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố để gửi Bộ Xây dựng, đồng thời theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình triển khai tại hiện trường, đảm bảo lễ khởi công, khánh thành các dự án diễn ra đúng như kế hoạch./.

