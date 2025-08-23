Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Jeffrey Kruse bị sa thải

Trung tướng Jeffrey Kruse bị miễn nhiệm sau khi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc không kích  nhằm vào Iran chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran chậm lại vài tháng.

Trung tướng Jeffrey Kruse. (Nguồn: AFP)
Theo AFP, một quan chức quốc phòng cấp cao ngày 22/8 cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) sẽ bị sa thải, đánh dấu trường hợp mới nhất trong loạt tướng lĩnh hàng đầu bị bãi miễn trong năm nay.

Trung tướng Jeffrey Kruse, người đứng đầu DIA từ đầu năm 2024, bị miễn nhiệm sau khi cơ quan này đưa ra đánh giá sơ bộ cho rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hồi tháng Sáu chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran chậm lại vài tháng.

Bản đánh giá - được truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi - mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng các cuộc tấn công đã “phá hủy hoàn toàn” các cơ sở hạt nhân, khiến ông và nhiều quan chức trong chính quyền tức giận.

Quan chức quốc phòng giấu tên cho biết: “Tướng Kruse sẽ không còn giữ chức Giám đốc DIA” song không đưa ra lý do cho quyết định này./.

