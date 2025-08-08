Mexico: Từ nhà hàng không rác thải đến ngôi sao Michelin

Nhà hàng Baldio của Mexico đang thu hút sự chú ý nhờ mô hình bếp ăn độc đáo "không rác thải", tại đây, mọi phế phẩm thực phẩm đều được tái chế, mang lại một vòng đời mới.

Tại bếp ăn của Baldio, xương cá trở thành nước mắm lên men, vỏ trái cây được ủ thành một loại đồ uống truyền thống, còn vụn hành tây được lên men cho đến khi biến thành một loại bột gia vị. Baldio sử dụng nguyên liệu được thu mua trong vòng 200 km, nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Hầu hết chúng đến từ những trang trại nổi đặc trưng của Mexico City, được gọi là chinampas. Để duy trì mô hình này “không rác thải,” các đầu bếp cần có tinh thần sáng tạo để liên tục thích ứng với nguyên liệu./.