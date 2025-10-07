Quảng Ninh: Nhiều chương trình tạo cú hích cho ngành du lịch

Với mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách trong năm 2025, ngành Du lịch đang nỗ lực bứt tốc, tạo đột phá trong thu hút du khách dịp cuối năm.

Thông qua chương trình kích cầu du lịch “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới” bao gồm chuỗi các chương trình và sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo, tỉnh kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, cũng như tạo động lực cho những tháng đầu năm 2026.

Nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn

Từ tháng 7 đến nay, du khách đến Quảng Ninh có xu hướng lưu trú lại lâu hơn để thưởng thức những màn bắn hoa tầm cao vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Cùng với đó là chương trình nhạc nước ấn tượng Halo Bay Show theo 3 khung giờ vào mỗi tối hàng ngày cùng tổ hợp vui chơi tại chợ đêm Vuifest, Phố đêm đi bộ Halong Marina Bay...

Từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch tiếp tục khai thác tối đa các chương trình điểm nhấn này, đồng thời, tập trung tổ chức chuỗi gần 30 sự kiện, hoạt động.

Cụ thể, vào tháng 10 và tháng 11/2025 có các chương trình: Pháo hoa nghệ thuật, lễ hội đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng vượt sóng”, lễ hội các dân tộc “Vịnh Rồng hội tụ”, các show ca múa nhạc dân tộc, liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 và chuỗi “Foodtour Hạ Long”, để khai thác dòng khách MICE (hội nghị, hội thảo tổng kết cuối năm của doanh nghiệp); khách tham gia các sự kiện thể thao; khách Hàn Quốc (chơi golf, MICE, giải Marathon), Nhật Bản (mùa du lịch thu), khách châu Âu (bắt đầu kỳ nghỉ đông).

Đến tháng 12/2025, ngành Du lịch hướng đến dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, countdown đón Giáng sinh và Tết Dương lịch; thị trường ASEAN (Singapore, Thái Lan, Malaysia), Ấn Độ tổ chức đám cưới; thị trường Úc - Mỹ nghỉ đông, du lịch dài ngày…

Các sự kiện sẽ được tổ chức như: Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng toả sáng”, chợ ẩm thực, ca múa nhạc dân tộc, nhạc nước; Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 Countdown gắn với chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1(1946-2026) và Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” (tháng 12/2025...

Bên cạnh đó, hàng loạt các sự kiện quy mô hứa hẹn sẽ thu hút đông du khách như: Ngày hội Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 (quý 4/2025); Triển lãm nghệ thuật Chiến thắng Bạch Đằng (tháng 10/2025); Giải chạy Halong Bay Heritage Marathon (tháng 11/2025); Giải chạy "Yên Tử Heritage - Chạm vùng Di sản" (tháng 11/2025).

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Dự án Grand Slam Halong Bay with Korea sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 11/2025. Dự án Grand Slam là chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch bao gồm: Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quốc tế, các chương trình ca nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc, trình diễn thời trang, tổ chức giải marathon quốc tế… Dự kiến chương trình sẽ quy tụ nhiều doanh nhân, nghệ sỹ và KOL hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Yang Won Suk, Giám đốc Tập đoàn Baekseok chia sẻ: Chúng tôi rất ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hạ tầng giao thông, du lịch tại Quảng Ninh. Thực sự, Quảng Ninh hội tụ mọi điều kiện để tổ chức các sự kiện lớn mà chúng tôi đang triển khai.

Tôi hy vọng có thể cùng với chính quyền và doanh nghiệp Quảng Ninh tổ chức nhiều chương trình quy mô tầm cỡ, để góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, cũng như, thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.

Riêng quý 1/2026, bước vào mùa lễ hội, ngành Du lịch khai thác tối đa dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, khách du lịch tâm linh, hành hương, chiêm bái tại chùa Yên Tử, Ba Vàng, Cửa Ông, đền Cặp Tiên, kết hợp trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng - sinh thái tại Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn.

Ngoài ra còn có khách MICE đầu năm, khách Trung Quốc du lịch Tết Nguyên đán, du lịch xuân; Ấn Độ; châu Âu - Mỹ - Úc đi tour dài ngày, du thuyền, nghỉ dưỡng biển…

Chương trình bắn pháo hoa vào mỗi tối thứ 3, 5, 7 thu hút đông người dân và du khách.

Lan tỏa chiến dịch kích cầu

Để tăng sức ảnh hưởng và lan tỏa cho chương trình, tỉnh sẽ tổ chức hàng loạt chương trình truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm kích cầu du lịch về chiến dịch “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới” trên các nền tảng mạng xã hội; sử dụng infographic trực quan, triển khai các chương trình vòng quay may mắn… thu hút sự chú ý của các du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, kêu gọi các nhân vật có ảnh hưởng và người tiêu dùng có ảnh hưởng (KOLs/KOCs) và các đơn vị liên quan để tham gia trải nghiệm, truyền thông rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với các dòng khách khác nhau.

Để bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, du lịch Quảng Ninh cũng chủ động quảng bá, xúc tiến trên các nền tảng số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để kết nối hạ tầng dịch vụ du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch.

Đặc biệt, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia tài trợ kinh phí, dịch vụ hoặc hiện vật để triển khai các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ chương trình kích cầu.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh, chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay lan tỏa chiến dịch kích cầu này. Đồng thời, thông báo đến hội viên các hình thức tuyên truyền, hợp tác đa dạng như: Tài trợ chính, đồng tài trợ, tài trợ theo các hạng mục.

Hoặc có thể hợp tác quảng bá, truyền thông song song; hỗ trợ dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vé tham quan… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu chương trình kích cầu của Quảng Ninh đến với hiệp hội du lịch các tỉnh bạn để tiếp cận tối đa các thị trường khách.

Ngoài ra, các địa phương cũng tích cực rà soát, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng hiện có; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang hoàng các tuyến phố; thắp sáng nghệ thuật các tòa nhà, đường phố ven biển vịnh Hạ Long; các trục đường chính trên địa bàn; các công trình công cộng…

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch, 9 tháng năm 2025, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 17 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 3,25 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách lưu trú đạt 6,45 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Với chương trình kích cầu hấp dẫn, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và các sở, ngành, đơn vị, kỳ vọng trong những tháng cuối năm, ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ hoàn thành vượt mục tiêu đề ra./.

Quảng Ninh tung chiến dịch kích cầu du lịch 2025 với loạt lễ hội đặc sắc Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 của Quảng Ninh hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng, từ Halo Bay Show, lễ hội Trung Thu, Liên hoan Múa rối Quốc tế đến ngày hội Yên Tử-Sắc thu Thiền định.