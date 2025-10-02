Multimedia

Quảng Ninh tung chiến dịch kích cầu du lịch 2025 với loạt lễ hội đặc sắc

Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 của Quảng Ninh hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng, từ Halo Bay Show, lễ hội Trung Thu, Liên hoan Múa rối Quốc tế đến ngày hội Yên Tử-Sắc thu Thiền định.

Tỉnh Quảng Ninh vừa tung ra chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 mang tên “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới” với đa dạng các chương trình và sự kiện, định hướng các dòng khách cụ thể trong từng giai đoạn, diễn ra từ nay đến hết quý 1/2026.

Chiến dịch với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, như: Bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới Trăng; chương trình nghệ thuật chào Năm mới; ngày hội diều-dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh;” ngày hội Đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”; ngày hội Trung Thu Hạ Long Marina; ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; ngày hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” năm 2025; Liên hoan Múa rối Quốc tế; các giải thể thao lớn…

Đây được xác định là chương trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh nhằm quảng bá thương hiệu du lịch địa phương./.

