Sốc phản vệ sau tiêm thuốc, cô giáo được CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 12/9 cho biết, chiều 11/9, hai Thượng úy của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Đội 6), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã dẫn đường cho xe taxi đưa một phụ nữ bị sốc phản vệ tới bệnh viện cấp cứu an toàn.

Chồng của chị rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tổ Cảnh sát giao thông cùng tài xế taxi. Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Đội 6 phân công Thượng úy Lê Đăng Hòa, tổ trưởng và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng.

Khoảng 16h 30, trong quá trình làm nhiệm vụ thì một chiếc xe taxi dừng trước Thượng úy Hòa, lái xe hô hoán đang chở 1 người phụ nữ từ Bệnh viện K ra bến xe Mỹ Đình thì chị này có biểu hiện co giật, sốc phản vệ.

Thượng úy Hòa đã báo bộ đàm xin ý kiến Chỉ huy Đội và cùng Thượng úy Tâm sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10km.

Sau đó Thượng úy Hòa đã bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trao đổi với Bệnh viện K và liên lạc với gia đình, được biết bệnh nhân là chị Vũ Thị T, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học (thường trú tổ dân phố Minh Tân 1, phường Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đi điều trị tại Bệnh viện K.

Sau khi tiêm thuốc, chị bắt xe từ Bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì bị sốc phản vệ./.

