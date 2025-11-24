Câu chuyện buôn lậu mỹ phẩm tại hệ thống Mailisa

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu làm rõ hành vi của vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh trong vụ nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc, thu hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh để làm rõ hành vi Buôn lậu, trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Một trong những yếu tố khiến dư luận chú ý đến gia đình bà Phan Thị Mai là khối tài sản có giá trị lớn gắn liền với hình ảnh của họ trên mạng xã hội.

Các hình ảnh, video về tài sản, siêu xe, biệt phủ… được đăng tải trên mạng xã hội trong nhiều năm qua đã góp phần khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh doanh của hệ thống Mailisa.

Công an bước đầu làm rõ hành vi của vợ chồng Mailisa trong vụ nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội./.