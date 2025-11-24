Mailisa và cú lừa nghìn tỷ: Buôn lậu, ngụy tạo xuất xứ và hậu quả khôn lường

Vụ án Mailisa tiết lộ thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm, ngụy tạo nguồn gốc và thu lợi khổng lồ - lời cảnh báo nghiêm khắc về đạo đức kinh doanh, giám sát thị trường và lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh để làm rõ hành vi "Buôn lậu," trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Một trong những yếu tố khiến dư luận chú ý đến gia đình bà Phan Thị Mai là khối tài sản có giá trị lớn gắn liền với hình ảnh của họ trên mạng xã hội.

Các hình ảnh, video về tài sản, siêu xe, biệt phủ… được đăng tải trên mạng xã hội trong nhiều năm qua đã góp phần khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh doanh của hệ thống Mailisa.

Theo Cục Cảnh sát kinh tế, từ năm 2020-2024, vợ chồng bà Mai đã thỏa thuận mua mỹ phẩm giá rẻ từ các nhà máy tại Quảng Châu, Trung Quốc. Những sản phẩm này bị xác định không đạt chất lượng, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, để đưa hàng về Việt Nam, các bị can đã ký hợp đồng giả cách với một số đối tượng Trung Quốc, thay đổi nguồn gốc từ “Quảng Châu” thành “Hong Kong,” qua đó xin được cấp CFS hợp thức hóa hồ sơ.

C03 đang mở rộng điều tra, xử lý hành vi sai phạm của tổ chức và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Công an bước đầu làm rõ hành vi của vợ chồng Mailisa trong vụ nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc không chỉ là sự kiện chấn động trong ngành thẩm mỹ, mà còn là hồi chuông cảnh báo về an toàn sản phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý siết chặt giám sát, đồng thời để người tiêu dùng trở nên tỉnh táo hơn trong lựa chọn mỹ phẩm./.