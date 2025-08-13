An Giang: Tạm giữ hình sự thanh niên dùng “ảnh nóng” khống chế các con nợ

Sáng 13/8, Công an phường Bình Đức (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (sinh năm 1997, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 10/8, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có biểu hiện cho vay lãi nặng nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính nơi Tín thuê trọ (thuộc khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) thì phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan hành vi cho vay lãi nặng của Tín.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tín khai nhận cho vay lấy tiền lãi từ khoảng cuối năm 2024. Trường hợp người vay tiền không đến trực tiếp, Tín yêu cầu người cần vay viết giấy nợ, đồng thời chụp ảnh khỏa thân và căn cước công dân gửi cho Tín.

Trường hợp người vay đến trực tiếp, Tín sẽ dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của người vay dùng để uy hiếp khi con nợ không chịu trả tiền.

Với những người muốn vay thêm tiền, Tín yêu cầu phải cho Tín quan hệ tình dục và quay video lại để sau này nếu như "giật nợ" thì "xem như hòa tiền."

Bằng thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay với số tiền cho vay từ 1-12 triệu đồng; tổng số tiền Tín đã cho các con nợ vay trên 106 triệu đồng, lãi suất bình quân từ 30-48%/tháng.

Công an phường Bình Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc./.

