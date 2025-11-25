Amazon sẽ chi tới 50 tỷ USD cho hạ tầng AI phục vụ Chính phủ Mỹ

Tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon ngày 24/11 cho biết sẽ đầu tư tới 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho các khách hàng chính phủ Mỹ của bộ phận điện toán đám mây.

Theo bài đăng trên blog của Amazon, dự án dự kiến sẽ khởi công vào năm 2026 và sẽ bổ sung gần 1,3 gigawatt công suất thông qua các trung tâm dữ liệu mới được thiết kế dành riêng cho những cơ quan liên bang.

Trong khuôn khổ khoản đầu tư này, các cơ quan sẽ có quyền truy cập vào những công cụ AI của Dịch vụ Web Amazon (AWS), dòng mô hình Claude của Anthropic và các loại chip Nvidia, cũng như những chip AI Trainium do Amazon tự phát triển.

Động thái này diễn ra sau những thông báo tương tự từ Anthropic và Meta về việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ. Oracle, OpenAI và SoftBank đã công bố liên doanh Stargate vào tháng 1, với mục tiêu đầu tư lên tới 500 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Mỹ trong 4 năm tới.

AWS cho biết dự án này sẽ cho phép các cơ quan phát triển những giải pháp AI tùy chỉnh, tối ưu hóa bộ dữ liệu và “nâng cao năng suất lực lượng lao động.” Theo Amazon, AWS đang phục vụ hơn 11.000 cơ quan chính phủ.

Giám đốc điều hành AWS Matt Garman cho rằng khoản đầu tư này loại bỏ những rào cản công nghệ vốn kìm hãm khu vực công và đặt nước Mỹ vào vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.

Các công ty công nghệ đã dành hàng tỷ USD trong cuộc chạy đua xây dựng đủ cơ sở hạ tầng để vận hành những dịch vụ AI. Vào tháng 10, Amazon đã nâng dự báo chi tiêu vốn của năm nay, cho biết tập đoàn dự kiến sẽ chi 125 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ ước tính trước đó là 118 tỷ USD./.

