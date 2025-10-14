Kinh tế

Thuế quan của Mỹ: Người tiêu dùng Mỹ phải gánh hơn 50% chi phí

Goldman Sachs ước tính đến cuối năm, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh tới 55% chi phí thuế quan, trong khi giới doanh nghiệp gánh 22% và các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu 18% chi phí.

Thùy Liên
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Foster, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà phân tích của Tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho rằng trong năm 2025, người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu hơn 50% chi phí từ thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Trong báo cáo vừa mới công bố, Goldman Sachs ước tính đến cuối năm, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh tới 55% chi phí thuế quan, trong khi giới doanh nghiệp gánh 22% và các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu 18% chi phí.

Hiện các doanh nghiệp Mỹ vẫn là bên gánh phần lớn chi phí trong bối cảnh một số chính sách thuế mới chỉ vừa mới có hiệu lực. Bên cạnh đó, việc tăng giá bán lẻ đối với người tiêu dùng cũng như đàm phán giảm giá nhập khẩu đối với các nhà cung ứng nước ngoài cần có thêm thời gian.

Khác với năm 2019, toàn bộ chi phí từ thuế quan hiện vẫn chưa được tính vào giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Nguyên nhân là do các công ty vẫn đang chờ xem liệu thuế quan có duy trì tiếp hay không, trong bối cảnh có nhiều thách thức pháp lý.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các chính sách thuế của Mỹ đã khiến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một chỉ báo lạm phát quan trọng - tăng thêm 0,44 % tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, lạm phát được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng 3% vào tháng 12 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thuế quan Mỹ #Người tiêu dùng Mỹ #Chi phí #Doanh nghiệp Mỹ Mỹ
