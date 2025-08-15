Chuyên gia: Thuế quan sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ

Mặc dù vấp phải chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs, David Mericle, vẫn giữ nguyên dự báo về việc thuế quan sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNBC ngày 13/8 (theo giờ địa phương), ông Mericle khẳng định rằng nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy các thuế quan sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng vào mùa Thu, trong đó người tiêu dùng có thể gánh khoảng 2/3 chi phí này.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 12/8 đã chỉ trích gay gắt Goldman Sachs vì nghiên cứu mà tổ chức này công bố cho thấy người tiêu dùng sẽ phải chịu tác động mạnh hơn đáng kể từ thuế quan cho đến cuối năm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đề nghị Giám đốc điều hành (CEO) David Solomon sa thải nhà kinh tế đã viết bài báo hoặc cân nhắc việc từ chức.

Chuyên gia của Goldman dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (PCE) có thể tăng lên 3,2% vào cuối năm, vượt qua mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Mericle cũng chỉ ra rằng việc bảo hộ các công ty sản xuất trong nước có thể dẫn đến tăng giá, giúp các công ty hưởng lợi. Ông tin rằng dự báo này phù hợp với quan điểm của nhiều nhà kinh tế học khác.

Ngoài ra, ông Mericle cũng cho rằng Tổng thống Trump có khả năng vẫn đạt mục tiêu khi có được một số cắt giảm lãi suất từ Fed và nhận định rằng tác động của thuế quan chưa được phản ánh đầy đủ.

Dù vậy, ông cho rằng Fed đang tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động và giá cả là mối quan tâm cấp bách. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7/2025 yếu cùng với điều chỉnh giảm cho 2 tháng trước đó khiến thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong 3 cuộc họp còn lại của năm.

Kết luận của ông Mericle đưa ra cái nhìn về sự dịch chuyển kinh tế dựa trên sự điều chỉnh trong chính sách thuế quan và lãi suất, đồng thời nhấn mạnh mối quan tâm về lạm phát và tác động của thị trường lao động.

Theo tờ The New York Times, các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng đối mặt với những tác động tiêu cực từ thuế quan của ông Trump. Các công ty lớn có số dư ngân hàng lớn, người lao động đã có việc làm và hộ gia đình gần như đứng đầu thang thu nhập sẽ dễ dàng vượt qua những đợt sóng kinh tế hơn. Nhưng những chủ doanh nghiệp nhỏ cũng như những người tìm việc và hộ gia đình ở mức thu nhập thấp và trung bình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Các công ty nhỏ hơn không chỉ có ít nguồn lực hơn để ứng phó với những chi phí bất ngờ mà còn thiếu sức mạnh thương lượng như các siêu thị lớn như Walmart để gây áp lực buộc nhà cung cấp phải giảm giá. Họ cũng có thể không được tiếp cận các hạn mức tín dụng dành cho các công ty lớn hơn. Họ cũng không đủ khả năng chi trả cho các hợp đồng dài hạn có thể giúp giảm chi phí.

Small Business for America's Future, một hiệp hội phi lợi nhuận tại Washington, đã phàn nàn về các chính sách thuế quan khó lường và lo ngại về nợ quốc gia đang phình to.

Việc cắt giảm các chương trình y tế mà các doanh nghiệp nhỏ và gia đình họ đang phụ thuộc vào, và việc cắt giảm thuế mang lại lợi ích không cân xứng cho các tập đoàn lớn. Chi phí cao hơn và sự bất ổn đang ảnh hưởng đến thị trường lao động.

Với những thay đổi chính sách đột ngột, các doanh nghiệp nhỏ rất khó lên kế hoạch tuyển dụng. Phần lớn các công ty không cắt giảm việc làm, nhưng cũng không tuyển thêm nhiều nhân viên.

Theo tổ chức Budget Lab thuộc Đại học Yale, người tiêu dùng phải đối mặt với mức thuế quan thực tế trung bình là 18,6%, tăng so với mức 2,4% vào tháng 1/2025./.

