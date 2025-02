Honda cân nhắc lại chiến lược xe điện sau quyết định hủy sáp nhập của Nissan

Công ty Honda Motor Co. có thể sẽ buộc phải xem xét lại chiến lược của mình do Nissan Motor Co. quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập.

Honda đã đặt mục tiêu tất cả các xe mới của mình đều là xe điện hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu vào năm 2040 nhưng sẽ cần phải đầu tư hàng nghìn tỷ yen để đạt được mục tiêu này. Honda khó có thể tự gánh chi phí phát triển khổng lồ.

Các cuộc đàm phán sáp nhập giữa Honda và Nissan được thúc đẩy bởi cảm giác cấp bách của họ trước sự hiện diện ngày càng tăng nhanh của những nhà sản xuất xe điện của Mỹ và Trung Quốc.

Doanh số bán hàng toàn cầu của Honda năm 2024 là 3,8 triệu xe, giảm 4,6% so với năm 2023 và thấp hơn gã khổng lồ xe điện BYD của Trung Quốc, với hơn 4 triệu xe.

Doanh số bán hàng của Honda tại Trung Quốc đã giảm 30,9% xuống còn 850.000 chiếc vào năm 2024.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8/2024, Chủ tịch Honda Toshihiro Mibe nói: "Các nhà sản xuất mới nổi đang thay đổi nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu chúng ta làm mọi việc như một công ty riêng lẻ, chúng ta sẽ không thể bắt kịp họ."

Ông cũng bày tỏ hy vọng hợp tác với các công ty khác trong lĩnh vực xe điện. Tuy nhiên, chiến lược củng cố hoạt động kinh doanh xe điện của Honda thông qua sáp nhập lại quay trở lại vạch xuất phát.

Liệu Honda có quay lại con đường độc lập mà hãng đã sáng lập không? Hay Chủ tịch Mibe sẽ đưa ra động thái tiếp theo? Quyết định của Honda, dự kiến được công bố vào giữa tháng Hai, sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Ngày 6/2, giá cổ phiếu Honda tạm thời tăng 11,97% so với ngày hôm trước lên 1.552,50 yen (10,26 USD), sau những báo cáo rằng các cuộc đàm phán sáp nhập với Nissan sẽ bị hủy bỏ./.

Kế hoạch sáp nhập Nissan và Honda đứng trước nguy cơ đổ bể Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 5/2 dẫn nhiều nguồn tin cho hay, hai nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Honda và Nissan có thể sẽ hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập.