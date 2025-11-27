Hé lộ diện mạo công trình cảng biển lớn nhất miền Trung
Công trường Cảng Liên Chiểu đang bước vào giai đoạn nước rút, với hơn 95% khối lượng thi công đã hoàn thành. Các hạng mục chính đang thành hình, hé lộ diện mạo rõ nét cho cảng biển lớn nhất miền Trung do Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đại diện Chủ đầu tư.
#Phát triển cảng biển miền Trung #Dự án Cảng Liên Chiểu #Hạ tầng giao thông biển #Xây dựng tuyến đường ven biển #Hệ thống cầu vượt và hầm chui #Tiến độ thi công dự án #Đầu tư hạ tầng logistics #Công trình cảng Đà Nẵng #Cải thiện kết nối giao thông #Phát triển hạ tầng công nghiệp TP. Đà Nẵng Quảng Nam