Hé lộ diện mạo công trình cảng biển lớn nhất miền Trung

Khởi công tháng 12/2022, dự án Cảng Liên Chiểu phần hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 95% tiến độ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án thi công các hạng mục kè chắn sóng và đê chắn sóng có chiều dài khoảng 1.170m. Hạng mục này đến nay đã đạt 96,64% tiến độ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tuyến kè chắn sóng dài 573m và tuyến đê chắn sóng dài 597m. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Thi công các hạng mục luồng tàu và khu nước, trong đó luồng tàu dài khoảng 7,3km. Hạng mục này đến nay đã đạt 99,09% tiến độ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hạng mục đường giao thông nối cảng gồm 2 đoạn, trong đó đoạn 1 dài 1,2km quy mô 6 làn xe, rộng 30m; đoạn 2 dài 0,6km quy mô 2 làn xe, rộng 8m. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hạng mục đường giao thông và các hạng mục cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đang tiếp tục được khẩn trương hoàn thiện, đến nay đã đạt 80,17% tiến độ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu khởi công tháng 9/2023, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến gần 3km. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công nhân túc trực trên công trường đang khẩn trương thi công dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hành lang trụ bê tông đỡ tuyến đường trên cao. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hệ thống giao thông nối Cảng Liên Chiểu được xây dựng trên cao, ra vào độc lập, đảm bảo không giao cắt giúp kết nối Cảng hiệu quả, an toàn và nhanh chóng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhìn dưới lên, tuyến đường được xây dựng trên cao và uốn lượng như một cầu vồng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hạn mục xây dựng hầm chui đường vào Suối Lương và hầm chui đường nội bộ Khu công nghiệp Liên Chiểu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hạng mục bề mặt tuyến đường đang được khẩn trương thảm nhựa, quy mô 6 làn xe với bề rộng 30m. Trong hình: Công nhân vui vẻ chuẩn bị nghỉ hết ca làm việc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trên công trường dự án tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đến nay đã đạt 82,30% tiến độ. Trong hình, hạng mục cầu vượt khác mức tại nút giao đường tránh Nam Hải Vân đảm bảo cho các dòng xe ra vào cảng độc lập, không giao cắt khi qua nút. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hé lộ diện mạo công trình cảng biển lớn nhất miền Trung

Công trường Cảng Liên Chiểu đang bước vào giai đoạn nước rút, với hơn 95% khối lượng thi công đã hoàn thành. Các hạng mục chính đang thành hình, hé lộ diện mạo rõ nét cho cảng biển lớn nhất miền Trung do Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đại diện Chủ đầu tư.

Thanh Phong
