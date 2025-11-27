Hé lộ diện mạo công trình cảng biển lớn nhất miền Trung

Công trường Cảng Liên Chiểu đang bước vào giai đoạn nước rút, với hơn 95% khối lượng thi công đã hoàn thành. Các hạng mục chính đang thành hình, hé lộ diện mạo rõ nét cho cảng biển lớn nhất miền Trung do Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đại diện Chủ đầu tư.