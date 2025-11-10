13 loại thực phẩm “tệ nhất” trong tủ lạnh nhà bạn

Bạn có bao giờ mở tủ lạnh và tự hỏi: “Mình thực sự đang cất giữ những gì trong này?” Những hũ ớt mốc meo, chai tương cà đã mở nắp lâu ngày có thể chỉ là phần nổi của “tảng băng thực phẩm” gây hại sức khỏe. Trong tủ lạnh nhà bạn có thể có những món tưởng vô hại nhưng lại là “thủ phạm bí mật” chứa đầy calo rỗng, chất béo chuyển hóa và đường tinh luyện.

Nếu muốn cơ thể khỏe mạnh và nhẹ nhõm hơn, đã đến lúc bạn nên kiểm kê lại tủ lạnh và mạnh dạn loại bỏ những thực phẩm dưới đây.

1. Sữa chua có hương vị

Nghe có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng một hộp sữa chua dâu hay vani 170g lại chứa lượng đường gấp 3 lần sữa chua thường.

Hãy đổi sang sữa chua nguyên chất, thêm trái cây tươi và một chút hạt ngũ cốc - bạn sẽ có món ăn ít đường, nhiều chất xơ và no lâu hơn. Sữa chua nguyên kem còn giúp kiềm chế cơn đói, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn loại tách béo.

2. Tương cà (ketchup)

Ít ai nghĩ rằng thứ gia vị “vô hại” này lại chứa nhiều đường đến vậy: 4g đường chỉ trong một thìa canh.

Tương cà (ketchup) chứa khá nhiều đường. (Ảnh: iStock)

Nếu bạn đang cố gắng cắt giảm đường, hãy thay tương cà bằng sốt cà chua tươi hoặc sốt marinara tự làm - vừa thơm, vừa ít calo mà vẫn đậm vị.

3. Sốt mayonnaise

Một thìa canh mayonnaise chứa tới gần 100 calo, trong khi mù tạt Dijon chỉ khoảng 15 calo.

Nếu vẫn giữ lọ mayonnaise trong tủ, bạn sẽ rất dễ “tiện tay” phết lên bánh sandwich. Giải pháp? Bỏ mayonnaise, giữ lại mù tạt - vị đậm đà mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

4. Kem không sữa có hương vị

Đừng để nhãn “non-dairy” đánh lừa bạn. Thực tế, các loại kem này chứa đường, chất tạo ngọt nhân tạo, dầu tinh luyện và hàng loạt phụ gia công nghiệp như xirô ngô, dầu đậu nành, natri caseinate…

Tốt hơn hết, hãy quay về thứ cơ bản nhất: sữa tươi nguyên chất, đơn giản, lành mạnh và bạn biết rõ mình đang uống gì.

5. Nước ngọt

Không có gì bất ngờ: nước ngọt chứa các calo rỗng và hầu như không có giá trị dinh dưỡng.

Thay vì nạp đường lỏng vào cơ thể, hãy thử nước khoáng có gas (seltzer) với một lát chanh tươi - vừa giải khát, vừa mát lành mà không lo tăng cân.

6. Xúc xích và thịt nguội

Những loại thịt chế biến sẵn (xúc xích, giăm bông, thịt bò muối…) chứa nhiều muối, chất bảo quản nitrat và liên quan tới nguy cơ ung thư đại trực tràng, dạ dày.

Xúc xích chứa nhiều muối, chất bảo quản nitrat không tốt cho sức khỏe. (Ảnh: iStock)

Nếu muốn bổ sung protein, hãy chọn thịt tươi, cá hoặc trứng - vừa an toàn vừa bổ dưỡng.

7. Nước tonic

Thức uống pha cocktail tưởng chừng “nhẹ đô” này lại chứa gần 124 calo/350ml, gần tương đương cola.

Thay vì nước tonic, hãy thử soda không đường pha chanh tươi - vẫn sảng khoái mà ít calo hơn nhiều.

8. Kem “cao cấp”

Những hộp kem hảo hạng, hương vị độc lạ thường đi kèm hàm lượng béo và đường gấp đôi kem thông thường.

Nếu thèm ngọt, bạn có thể đổi sang sữa chua nguyên chất ăn kèm quả mọng và granola. Còn nếu “nhất định phải là kem,” hãy đọc kỹ bảng thành phần chất béo - đường và chọn loại tiết chế nhất.

9. Nước sốt salad kem

Đây là “cái bẫy” dinh dưỡng phổ biến: loại đủ béo thì chứa nhiều chất béo bão hòa, còn loại ít béo lại đầy đường, muối và chất tạo ngọt nhân tạo.

Giải pháp: tự pha nước sốt với dầu ôliu, giấm và muối biển - thanh nhẹ, tự nhiên, mà vẫn ngon miệng.

10. Khoai tây chiên đông lạnh

Nếu trong tủ đông có sẵn một túi khoai chiên, rất khó cưỡng lại việc… nướng chúng lên.

Mỗi phần khoai chứa nhiều muối, dầu và calo, khiến bạn bỏ qua các lựa chọn lành mạnh khác. Tốt nhất, hãy để rau củ tươi hoặc rau bó xôi đông lạnh ở vị trí dễ thấy hơn để tự “đánh lừa” bản thân.

11. Dưa chuột muối đóng hộp

Dưa chuột muối. (Ảnh: iStock)

Dưa chuột muối công nghiệp thường chứa rất nhiều muối - thứ có thể gây tăng huyết áp và tích nước.

Trong khi đó, dưa chuột tươi lại là phiên bản lành mạnh: giàu nước, giúp giảm viêm và chống oxy hóa. Bạn có thể tự muối nhẹ với giấm và chút muối biển - vừa ngon, vừa kiểm soát được lượng natri.

12. Pizza đông lạnh

Một chiếc pizza đông lạnh “6 phần ăn” có thể chứa tới 1.920 calo, 30g chất béo bão hòa và hơn 5.000mg natri.

Thay vì dự trữ pizza, hãy dành ngăn đá cho rau củ, súp hoặc trái cây đông lạnh - tim mạch và vòng eo của bạn sẽ biết ơn điều đó.

13. Bia

Một ly bia sau giờ làm việc có thể giúp thư giãn, nhưng uống 6 lon mỗi trận bóng lại là câu chuyện khác.

Bên cạnh calo rỗng, lượng cồn lớn còn ảnh hưởng tới gan, giấc ngủ và cân nặng. Hãy giữ thói quen uống vừa phải - chậm rãi - có kiểm soát, để bia chỉ còn là niềm vui, không trở thành gánh nặng sức khỏe./.

