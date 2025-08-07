Hơn 85.700 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) trong 7 tháng năm 2025, toàn quốc đã đưa được 85.781 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (28.991 lao động nữ), đạt 65,9% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm là 130.000 lao động).

Chỉ riêng trong tháng 7/2025, số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 11.090 lao động, trong đó, có 3.374 lao động nữ.

Kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 66% kế hoạch là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp trong việc triển khai xúc tiến thị trường lao động ngoài nước, đồng thời phản ánh nhu cầu lớn của các quốc gia trên thế giới về nguồn nhân lực Việt Nam.

Các thị trường trọng điểm tiếp nhận lao động Việt Nam trong 7 tháng qua bao gồm: Nhật Bản 39.558 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) 32.471 lao động và Hàn Quốc 7.340 lao động. Ngoài ra, các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore, Romania và Hungary cũng đóng góp đáng kể vào tổng số lao động xuất cảnh.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kết quả đi làm việc ở nước ngoài là tiền đề quan trọng để tiếp tục mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng lao động, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch cả năm đã đề ra./.

