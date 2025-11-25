Quảng Ninh: Giải cứu 2 ngư dân đi bắt ốc bị mắc kẹt khi thủy triều lên cao

Ngày 25/11, Công an xã Quảng Hà (Quảng Ninh) đã giải cứu thành công 2 ngư dân bị mắt kẹt tại khu vực Cỏ Gà (thuộc luồng biển Hà Cối) trong lúc đi bắt ốc.

Cụ thể, lúc 1 giờ 10 ngày 25/11 Công an xã Quảng Hà nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số ngư dân đi bắt ốc tại vùng biển xã Quảng Hà chưa kịp vào bờ khi thủy triều lên cao, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng Tổ Cảnh sát đường thủy số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) và nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, lực lượng phối hợp đã phát hiện 2 ngư dân tại khu vực Cỏ Gà - luồng Hà Cối trong tình trạng đuối sức, sức khỏe suy kiệt, có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Danh tính hai ngư dân được xác định là chị Phùn Sám Múi (sinh năm 1968) và chị Tằng Sám Múi (sinh năm 1971), đều là đồng bào dân tộc Dao, trú tại thôn Vạn Lý, xã Đường Hoa. Cả hai đi bắt ốc từ 13 giờ 30 ngày 24/11 nhưng không kịp trở về khi thủy triều dâng cao khoảng 3,5m.

Khi tìm được 2 ngư dân, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển vào bờ để tiếp tục cấp cứu. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, qua cơn nguy kịch./.

