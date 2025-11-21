Giải cứu kịp thời người dân mắc kẹt trên cù lao giữa dòng sông Sêrêpốk

Tối 21/11, ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu hộ và nhân dân địa phương vừa giải cứu kịp thời một người dân mắc kẹt trên cù lao giữa sông Sêrêpốk (thuộc địa giới hành chính thôn 7 Ea Tling, xã Cư Jút).

Theo Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, trong các ngày từ 17/11 đến nay, mực nước sông Sêrêpốk liên tục dâng cao. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm tra dọc bờ sông Sêrêpốk để thông tin, tuyên truyền, yêu cầu người dân trở về nhà, không câu cá, làm vườn ở gần bờ sông bởi có thể gặp nguy hiểm do mưa, lũ.

Tuy nhiên, vào sáng 21/11, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn H. (49 tuổi, tạm trú thôn 7 Ea T’ling) ở trên cù lao ông Liệu giữa sông Sêrêpốk.

Qua nắm bắt thông tin từ Đài khí tượng thủy văn và diễn biến thời tiết, nhận thấy khả năng tối 21/11 nước sông tiếp tục dâng cao nên xã đã huy động lực lượng và phương tiện máy bay không người lái đưa ông H. vào bờ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ông H. vào bờ trong tình trạng bị thương nhẹ. Hiện ông H. đã hồi phục và được đưa về nhà, ông Ngô Quốc Phong cho biết thêm./.

