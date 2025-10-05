Chiều tối 5/10, bão số 11 sẽ vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 15

Nhận định về diễn biến cũng như tác động của bão số 11 - Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết tính đến 13 giờ ngày 5/10, bão ở vào khoảng 20.8 độ Vĩ Bắc; 110.6 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h..

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12.

Với sức gió mạnh này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; không thể đi ngược gió. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển thành phố Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã, phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bão số 11 đang trong giai đoạn mạnh nhất

Theo Giám đốc Mai Văn Khiêm, bão số 11 - Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

"Sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão di chuyển dọc theo ven biển phía Bắc của vịnh và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng đêm 5/10 đến rạng sáng 6/10. Cường độ gió mạnh nhất có thể xảy ra ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với cấp 9-10, giật cấp 12-13," ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Từ 19h ngày 5/10, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

Đến 10h ngày 6/10, bão trên khu vực biên giới Lạng Sơn (Việt Nam)-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9.Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và cường độ suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh, sóng cao, biển động dữ dội

Giám đốc Mai Văn Khiêm thông tin vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Cảnh báo mưa lũ lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Ông Mai Văn Khiêm cho hay do ảnh hưởng bão số 11, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rất lớn, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Riêng khu vực Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, nhưng cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cùng với đó, từ tối 5/10 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4- 8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Ông Khiêm cảnh báo bão số 10 đã gây ra một đợt mưa rất lớn tại các khu vực trung du và miền núi phía Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm. Đến nay, tại hầu hết các khu vực này, độ ẩm đất đã ở mức tương đối bão hòa, đất đã ngậm no nước, nhiều nơi đã xảy ra hiện tượng sạt, trượt. Trên các sông, suối ở vùng núi, nguy cơ nghẽn dòng vẫn còn tiềm ẩn. Do đó, trong các ngày 6–7/10, những khu vực nói trên tiếp tục được dự báo sẽ có mưa lớn, lượng mưa có thể lên đến trên 200mm, làm gia tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

"Kiến nghị chính quyền địa phương triển khai các giải pháp ứng phó, khẩn trương rà soát các điểm nghẽn, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở trong thời gian từ nay đến chiều; kịp thời phát hiện và thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn," ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh./.

Dự báo sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 11 - Matmo Để chủ động ứng phó với cơn bão số 11 - Matmo, đảm bảo an toàn hoạt động bay, tại các cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai trực 24/24h.