Bão số 13 làm sập, hư hỏng hơn 26.470 căn nhà và gây nhiều thiệt hại

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 8/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 245 nhà bị sập; 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 8.664 nhà so với chiều 7/11.

Cùng với đó, bão và hoàn lưu bão làm 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3; Gia Lai 8; Đắk Lắk 6); 3.721ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; 3.958ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng, tăng 14ha so với chiều 7/11; có 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại và 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 3.593 con gia cầm bị chết. Có 21 tàu bị sóng đánh chìm, 44 tàu bị hư hỏng.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 800m kè Bạch Đằng, bờ tả sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng; 3.190m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Tỉnh Gia Lai có 20.290m kênh mương bị sạt lở; hư hỏng một số vị trí trên tuyến đê bao đầm Thị Nại (gãy 30m tường chắn đỉnh đê đoạn Bắc cống Tân Giản, sạt lở 150m2 bêtông mái đê phía sông đoạn Tây cống Tân Giản).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tắc đường Trường Sơn Đông 2 vị trí (tại Km194+400 và Km194+800) do sạt lở ta luy dương; xã Ba Dinh có 1 điểm sạt lở taluy dương; sạt lở tuyến TL676 qua xã Măng Bút; sạt lở đường ven biển dài 230m qua xã Long Phụng.

Tỉnh Gia Lai trên đường Hồ Chí Minh có sạt lở taluy rải rác, không tắc đường; cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25m, chiều sâu khoảng 8m.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 bị ách tắc do trôi nền đường; Quốc lộ 19C đoạn từ Long Thạch đến Long Nguyên ngập sâu, đường tỉnh 641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô, đường tỉnh 641 đoạn từ Đồng Xuân đi Tuy An Bắc tắc do ngập sâu.Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7.179 tỷ đồng (Đắk Lắk 2.179 tỷ đồng; Gia Lai: 5.000 tỷ đồng).

Trước diễn biến phức tạp do tác động của hoàn lưu bão, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13. Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại thôn 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng; yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Cục Viễn Thông-Bộ Khoa học và Công nghệ, Zalo Việt Nam gửi 22,2 triệu tin nhắn SMS và 21,4 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn, chủ động ứng phó với bão số 13 đến các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nhà ở của người dân bị tốc mái do mưa bão. (Nguồn: TTXVN phát)

Các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13; huy động lực lượng dọn vệ sinh, thu, dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ lợp mái nhà cho người dân; sửa chữa trường học, trạm y tế để bảo đảm không gián đoạn việc học, khám chữa bệnh cho người dân.

Các địa phương cũng triển khai hỗ trợ các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng hợp, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại; xác định nhu cầu, huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk báo cáo đề xuất xem xét hỗ trợ với kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng.

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó với các tác động của hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025./.

