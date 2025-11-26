Khám và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân Huế bị ảnh hưởng lũ lụt

Hôm nay, 26/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) phối hợp cùng Sở Y tế thành phố Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng nguồn lực hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua tại xã Xuân Lộc, thành phố Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, tập trung vào các nhóm bệnh phổ biến sau thiên tai như bệnh da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tăng huyết áp và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hội cũng trao tặng thuốc và vật tư y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở, hỗ trợ trang thiết bị y tế nhằm tăng cường năng lực cho trạm y tế địa phương.

Ngoài hoạt động khám bệnh, Hội đã dành tặng 20 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà động viên nhân viên y tế tuyến đầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đoàn công tác cũng thăm và tặng quà, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Cao Thế Lộc, hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt vừa qua tại thành phố Huế. Tại chương trình công ty Sohaco cũng trao biển tặng 1.000 suất quà trị giá 300 triệu đồng, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế cơ sở hơn 30 triệu đồng.

Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao tinh thần tình nguyện, xung kích và trách nhiệm của lực lượng thầy thuốc trẻ cả nước.



Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong những ngày mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, ngành Y tế Huế đã căng mình ứng phó. Hơn 30 trạm y tế bị ngập, nhiều bệnh viện nước dâng, ngập sâu. Có những nơi như cơ sở 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng, lực lượng y tế phải chạy đua từng phút để sơ tán hơn 20 bệnh nhân khuyết tật, người già, người có công, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những hành động lặng thầm ấy cho thấy phẩm chất của người thầy thuốc Việt Nam luôn sáng lên trong nghịch cảnh.

Chương trình là minh chứng rõ nét cho tinh thần “thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng,” lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia với bà con vùng thiên tai.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình khám bệnh, hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở tại các địa phương khó khăn trong thời gian tới, trước mắt là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk với 5.000 túi thuốc và quà trị giá 1.5 tỷ đồng cùng 5 chương trình khám khắc phục hậu quả sau lũ cho ít nhất 5.000 người dân./.

