Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, Trung Bộ đối mặt mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 18/11, thời tiết các khu vực trên cả nước biến đổi mạnh. Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại; Trung Bộ xuất hiện mưa rất to, trong khi Nam Bộ duy trì mưa dông trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo có mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 18/11, thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa 60-130mm, cục bộ có nơi hơn 250mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nam Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa 30-70mm, cục bộ hơn 150mm.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển đêm 18 và ngày 19/11. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh; sóng cao 3-5m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan: có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 18/11, thời tiết cụ thể các khu vực trên đất liền như sau:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 17-20 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm.

Tại Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu - Điện Biên trời rét.

Ở Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 28-30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao dưới 5 độ C Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi và trung du từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.