Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/11, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trên cả nước, gây mưa nhiều nơi và làm nhiệt độ giảm sâu. Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước rét sâu, mưa diện rộng.

Tối và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ từ đêm 17/11 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi và trung du từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cụ thể, khu vực Hà Nội đêm 17 và ngày 18/11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 19-21 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 7 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét, nhiều nơi rét đậm; vùng núi cao rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-22 độ C; cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây; phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh./.

