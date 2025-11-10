Chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 7-9/11), các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lấy, ghép tạng cho 12 người bệnh từ 2 người chết não hiến tạng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ghép phổi từ nguồn tạng hiến và đây cũng là ca ghép phổi từ người hiến chết não đầu tiên của khu vực phía Nam.

Bác sỹ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào ngày 7/11, đơn vị tiếp nhận một trường hợp chết não do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả, 6 tạng đã được nhận và ghép cho 6 người bệnh gồm: 1 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 2 trường hợp ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bên cạnh đó, 2 giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 2 người bệnh khác.

Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ghép tạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, trong các ca ghép tạng này, lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ghép phổi với sự trợ giúp của 2 chuyên gia từ Hàn Quốc và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực-Mạch máu cho biết trước khi thực hiện ca ghép phổi đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử nhân sự đi học kỹ thuật ghép ở Hàn Quốc và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Song song đó, Bệnh viện cũng tiến hành mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị triển khai ghép phổi. Ngay sau khi nhận được trường hợp chết não hiến tạng, các bác sỹ đã bắt tay thực hiện ca ghép phổi đầu tiên.

Người được ghép phổi là nam bệnh nhân 39 tuổi bị xơ phổi, phải thở oxy liên tục, không thể ăn uống được, bệnh ngày càng tiến triển nặng nếu không có phổi thay thế. Sau ghép, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực.

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bình cho biết về mặt kỹ thuật, ghép phổi không quá phức tạp, song khó khăn lớn nhất nằm ở khâu theo dõi và điều trị sau ghép. Đặc biệt, trong ca ghép phổi, kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) đóng vai trò then chốt, bởi nếu không có ECMO thì không thể thực hiện ca ghép.

Rất may, Bệnh viện Chợ Rẫy có đội ngũ làm chủ kỹ thuật ECMO vững vàng, nhờ đó đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên.

Ngay sau khi hoàn thành các ca ghép tạng từ người hiến chết não này, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng khác tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Không nghỉ ngơi, các êkíp lấy tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức lên đường để kịp thời thực hiện nhiệm vụ. Từ người hiến này, các bác sỹ đã lấy được một quả tim và hai quả thận đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho ba người bệnh.

Trong đó, phổi được điều phối ra Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội); gan được tách đôi-một nửa ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nửa còn lại vận chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa, cảm ơn thân nhân người hiến tạng. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và Đội Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, các tạng hiến đã được vận chuyển khẩn trương, an toàn từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đến các điểm tiếp nhận ở cả ba miền đất nước.

Tiến sỹ-bác sỹ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi nhận được 2 trường hợp hiến tạng liên tiếp, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chia thành nhiều êkíp phối hợp nhịp nhàng nhằm thực hiện việc lấy và ghép tạng một cách nhanh nhất, nhưng cũng đảm bảo an toàn nhất.

Các y, bác sỹ đã làm việc liên tục không kể ngày đêm, ngày nghỉ cuối tuần để kịp thời tiếp nhận những món quà quý giá của 2 người hiến tạng. Đặc biệt, khâu hồi sức bảo vệ tạng trước và sau ghép được thực hiện vô cùng khẩn trương nhằm đảm bảo tạng hiến được ghép cho người bệnh trong tình trạng tốt nhất.

Thành công khi thực hiện lấy tạng, ghép tạng từ 2 trường hợp hiến tạng liên tiếp không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng.

Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã đánh dấu hành trình không ngừng nâng cao kỹ thuật chuyên môn của y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến-ghép tạng ở khu vực phía Nam./.

