Một người chết não hiến tạng đã cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin ngày 9/11, các bác sỹ của bệnh viện đã tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép giác mạc.

Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 của Bệnh viện trong năm 2025.

Người hiến chết não là nam quân nhân, 55 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não đã 2 lần, rối loạn lipid máu. Ngày 4/11, bệnh nhân vào viện vì rối loạn ý thức, khó nói giờ thứ 2, được chẩn đoán nhồi máu não cấp, can thiệp cấp cứu lấy huyết khối. Sau can thiệp, tình trạng không cải thiện, chuyển dạng xuất huyết cầu não phải. Các bác sỹ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân, song điều kỳ diệu đã không đến với người bệnh.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và với tấm lòng thiện nguyện, nhân đạo, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng tạng để cứu những người bệnh khác đang chờ đợi cơ hội sống.

Sáng 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện, các chuyên khoa trong Bệnh viện thống nhất phương án lấy và ghép các tạng.

Thiếu tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện cho hay với ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não này, bệnh viện tiến hành ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân; 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp.

Từ một lá gan của người hiến chết não, kíp phẫu thuật đã thực hiện chia thành hai mảnh ghép gan hoàn chỉnh, đủ chức năng để ghép cho hai bệnh nhân cùng lúc: một người lớn (ghép tại Bệnh viện 108) và một trẻ em (được vận chuyển cho Bệnh viện Vinmec). Kỹ thuật chia gan trong bụng để ghép là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan và các biến thể mạch máu-đường mật; tính toán thể tích mảnh ghép bảo đảm đủ chức năng sau ghép; phối hợp đồng bộ giữa kíp lấy tạng, kíp chia gan và hai kíp ghép gan.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật chia gan trong bụng vào tháng 4/2024. Tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công 7 ca chia gan để ghép, cứu sống đồng thời bệnh nhân người lớn và trẻ em từ một lá gan của người hiến chết não.

Sau ghép, các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực, 24/24. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Phía sau ca ghép là nghĩa cử cao đẹp của người lính hiến tạng sau khi qua đời là nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến đã vượt qua nỗi đau mất mát để trao tặng sự sống cho nhiều bệnh nhân khác.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người bệnh, những người đã vượt qua nỗi đau mất mát để trao đi hy vọng sống cho nhiều cuộc đời khác./.

