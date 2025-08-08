Hải Phòng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cán bộ Chi cục Hải quan nhận hối lộ

Chiều 7/8, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Mạnh Hà cùng Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra bổ sung.

Sau 2 ngày làm việc, Hội đồng xét xử xét thấy, tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Quang Long (nhóm Công ty Tài Lộc) và một số bị cáo khác cho thấy, việc truy tố Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Quang Long về tội "đưa hối lộ" mà không xem xét đến hành vi của Nguyễn Tài Lộc có đồng phạm hay không là hoàn toàn thiếu sót.

Từ tài liệu điều tra tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh), Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh) và các bị cáo khác, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải đánh giá, xem xét lại hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Khang, Sơn để xác định chính xác có đồng phạm tội "buôn lậu" không. Mặt khác, hành vi của nhân viên giao dịch Công ty Bảo Linh có cùng dấu hiệu với hành vi của bị cáo Sơn nên cũng cần phải xem xét trách nhiệm của những người này.

Đối với lời khai của bị cáo Tô Thị Thu Hương (phó đội trưởng Hải quan cảng 2), Cơ quan điều tra chưa làm rõ lời khai cũng như các biện pháp cần thiết khác, chưa tiến hành đối chất giữa Hương, Nguyễn Văn Khiêm (đội trưởng Hải Quan cảng 2), Đỗ Trung Tuyến (đội trưởng Hải quan cảng 2) để xem xét hành vi của Khiêm, Tuyến có phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc nhóm tội phạm về chức vụ hay không...

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm ngày 20/5/2025 cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra bổ sung những vấn đề gồm làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của bị cáo Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) để xác định bị cáo Nguyễn Tài Lộc có đồng phạm tội đưa hối lộ cùng các bị cáo Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Quang Long hay không; làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty giám định Bảo Linh), Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty giám định Bảo Linh) trong việc tổ chức giám định cấp chứng thư giám định trái quy định để xác định chính xác tội danh của bị cáo Khang và bị cáo Sơn.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của các giám định viên của Công ty Bảo Linh trong việc ban hành, giám định, ký kết các kết luận trái pháp luật giám định để xác định trách nhiệm của các đương sự trên; làm rõ hành vi, ý thức chủ quan xem xét có hay không hành vi đồng phạm của Nguyễn Văn Khiêm (đội trưởng Hải quan cảng 2), Đỗ Trung Tuyến (đội trưởng Hải quan cảng 2) đối với tội "nhận hối lộ", xem xét đánh giá vai trò trách nhiệm của Khiêm, Tuyến,…

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét đánh giá hành vi ý thức chủ quan của các bị cáo để bỏ qua các bước trong quá trình khai báo, kiểm tra hàng hóa, bỏ qua sai phạm trong quá trình thông quan có phải đồng phạm không; xem xét hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2), Vũ Nguyên Châu (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2) có phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội "nhận hối lộ" hay không; làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của các nguyên cán bộ Văn phòng Cục thuế Hà Nội trong việc nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Thủy (nghề nghiệp tự do).

Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cán bộ Chi cục Hải quan nhận hối lộ. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân của nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 công hàng/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu trên 1.814 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là trên 210 tỷ đồng.

Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, thỏa thuận với Công ty Cổ phần giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, có 14 công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền là trên 8,117 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc...

Vì vậy, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa ra xét xử các bị can với các tội danh buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự./.

Xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng Ngày 6-7/8/2025, Tòa án Hải Phòng xét xử vụ án buôn lậu, hối lộ, lừa đảo liên quan đến Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng và nhóm Công ty Tài Lộc.