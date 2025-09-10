Ngày 10/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, gần đây có tình trạng giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng.

Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.L (sinh năm 1988, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) về hành vi “giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Vụ việc này bắt nguồn từ đầu tháng 8, khi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố tiếp nhận thông tin của Công ty cổ phần quản lý G7 Taxi về việc xuất hiện các trường hợp giả mạo Tổng đài G7 Taxi trên không gian mạng.

Cơ quan Công an xác minh, khi khách hàng tìm kiếm từ khóa về “Taxi G7” hoặc “Tổng đài G7” trên mạng sẽ xuất hiện các số điện thoại giả mạo công ty.

Nếu khách hàng liên hệ qua các số giả mạo này thì các đối tượng sẽ đẩy thông tin lên các nhóm Zalo: “Lái xe ghép”; “Xe tiện chuyến” để điều động xe cá nhân (không thuộc Công ty cổ phần quản lý G7 Taxi) chạy dịch vụ.

Mỗi chuyến đi, các lái xe phải hoàn trả cho Tổng đài giả mạo này 15% tổng số tiền nhận được.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng làm rõ N.T.L là đối tượng có hành vi mạo danh Tổng đài G7 Taxi. Đối tượng khai nhận từng có thời gian làm lái xe taxi nên nắm rõ quy trình, phương thức kinh doanh, hoạt động của các hãng taxi.

Sau khi L thất nghiệp, đối tượng này đã tạo tài khoản Gmail, sau đó chạy quảng cáo cho số điện thoại mạo danh tổng đài các hãng taxi nhằm thu lời bất chính.

N.T. L đã nhận thức được hành vi giả mạo Tổng đài taxi là vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ các quảng cáo liên quan đến số điện thoại giả mạo các hãng Taxi, cam kết không tái phạm.

Qua sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã khuyến cáo người dân chỉ đặt xe qua số điện thoại của tổng đài hoặc website chính thức của các hãng taxi; kiểm tra kỹ logo, đồng phục tài xế, biển hiệu xe trước khi lên xe.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng của các hãng taxi để được hỗ trợ./.

