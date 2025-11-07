Google ký thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay về tín chỉ carbon

Tập đoàn công nghệ Google vừa ký thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay về tín chỉ carbon, nhằm tài trợ cho dự án phục hồi rừng Amazon, giữa bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) ráo riết tìm kiếm những tín chỉ chất lượng cao để bù đắp lượng khí thải phát sinh từ những trung tâm dữ liệu tiêu tốn năng lượng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Google và công ty khởi nghiệp tái trồng rừng Mombak của Brazil, thỏa thuận này sẽ giúp bù đắp 200.000 tấn khí thải carbon - gấp bốn lần so với hợp đồng thí điểm mà hai bên ký vào tháng 9/2024. Cả hai công ty đều từ chối tiết lộ giá trị của hợp đồng.

Thỏa thuận này cho thấy các tập đoàn công nghệ đang tìm cách giảm tác động khí hậu từ việc mở rộng nhanh chóng hệ thống trung tâm dữ liệu. Điều đó đã làm tăng nhu cầu đối với những tín chỉ carbon từ lĩnh vực tái trồng rừng non trẻ của Brazil.

Năm ngoái, công ty mẹ của Google - Alphabet - cam kết đầu tư hơn 100 triệu USD vào nhiều công nghệ loại bỏ carbon khác nhau, từ khoáng hóa đá, than sinh học (biochar), đến các dự án thu hồi carbon trực tiếp trong không khí. Tuy nhiên, theo Google, biện pháp trồng cây vẫn là cách hiệu quả và ít rủi ro nhất.

Ông Randy Spock, Trưởng bộ phận tín chỉ carbon của Google, cho rằng công nghệ giảm carbon đáng tin cậy nhất chính là quang hợp, nhấn mạnh quá trình tự nhiên mà cây xanh hấp thụ CO₂ để tạo ra oxy và đường.

Brazil, quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), đang quảng bá sự kiện như một “Hội nghị vì Rừng” nhằm kêu gọi các sáng kiến bảo tồn. Ngày 6/11 vừa qua, Brazil, Na Uy và Indonesia đã cam kết 5 tỷ USD cho Quỹ “Rừng nhiệt đới mãi xanh” (Tropical Forests Forever Facility).

Phần lớn lượng khí thải nhà kính của Google đến từ lượng điện mà công ty mua cho các trung tâm dữ liệu và văn phòng. Google cho biết họ tránh sử dụng tín chỉ REDD - liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng - do thị trường này từng vướng cáo buộc gian lận và liên quan đến nạn khai thác gỗ trái phép ở Brazil.

Để nâng chuẩn tín chỉ carbon dựa vào thiên nhiên, năm ngoái Google cùng Meta, Salesforce, McKinsey và Microsoft đã thành lập Liên minh Symbiosis - nhóm người mua lớn cam kết đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt hơn về tính khoa học và minh bạch.

Ngày 6/11, liên minh này cho biết đã mở rộng thêm hai thành viên mới là Bain & Company và REI Co-op, đồng thời đặt mục tiêu ký hợp đồng cho hơn 20 triệu tấn tín chỉ carbon đạt chuẩn cao vào năm 2030.

Theo Giám đốc điều hành Julia Strong, Brazil là quốc gia có nhiều dự án cần có sự phê chuẩn của liên minh trên nhất, và bà kỳ vọng số dự án đạt chuẩn sẽ sớm tăng lên.

Do số dự án đạt chuẩn cao còn ít, trong khi các tập đoàn sẵn sàng chi nhiều để mua, giá tín chỉ carbon đã tăng mạnh. Giá tín chỉ REDD hiện có thể dưới 10 USD/tấn CO₂, nhưng tín chỉ từ các dự án tái trồng rừng của Brazil đang được bán với giá trên 50 USD/tấn, thậm chí hơn 100 USD/tấn./.

190/200 các quốc gia “lỡ hẹn” nộp mục tiêu mới về cắt giảm khí thải carbon Mặc dù không có hình phạt cho việc trễ hạn nhưng các mục tiêu, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), được xem như bằng chứng cho sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.