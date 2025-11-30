Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, thi đua khởi nghiệp

Nhiều hoạt động nổi bật của phụ nữ như trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Sáng 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025;" triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” và biểu dương điển hình hợp tác xã trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”./.

Phụ nữ Việt Nam thi đua khởi nghiệp, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết phụ nữ cần thực hiện “5 làm chủ” gồm làm chủ tri thức, kỹ năng; làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển.