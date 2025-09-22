Trang trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Indonesia

Tối 22/9, tại Thủ đô Jakarta, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh, 80 năm trước, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nhà nước Việt Nam độc lập.

Việt Nam từng được biết đến là một đất nước bị chia cắt, tàn phá bởi chiến tranh và xung đột. Ngày nay, đất nước đã trở thành điểm đến quen thuộc của bạn bè trên toàn thế giới.

Nhờ công cuộc Đổi mới được khởi xướng vào cuối những năm 1980, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế đã tăng trưởng đạt mức trung bình gần 7% mỗi năm. Từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều lớn trên thế giới.

Việt Nam đã tham gia 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và hội nhập toàn diện với tất cả các thị trường lớn, bao gồm ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam và Indonesia chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này. Trong bảy thập kỷ qua, hai nước không ngừng củng cố tình hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục.

Năm nay là một dịp đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một cột mốc quan trọng phản ánh mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và lợi ích chung của khu vực.

Đại sứ khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Chính phủ và nhân dân Indonesia trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước có nền tảng vững chắc do Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng. Đó là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Ông Faisol Riza, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia phát biểu nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam tiếp tục củng cố, đoàn kết, chung tay vì sự thịnh vượng của dân tộc.

Ông bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam hiện đã đạt đến đỉnh cao nhất kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1955. Thứ trưởng Faisol Riza chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phát triển trong tương lai.

Chương trình nghệ thuật với các nhạc cụ dân tộc đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại buổi lễ đã mang đến một không gian văn hóa đậm chất truyền thống.

Bên ngoài không gian trang trọng của buổi lễ, một số hình ảnh đẹp đã được trưng bày nhằm giới thiệu với bạn bè Indonesia và quốc tế về đất nước con người Việt Nam.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, khách mời cũng được thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam./.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia ngày càng thực chất, hiệu quả Lãnh đạo quốc phòng hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng và phối hợp chặt chẽ trên biển, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả.