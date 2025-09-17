Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Israel: Mang Việt Nam ra thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 16/9 (theo giờ địa phương), tại Tòa thị chính thành phố Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 khách mời, trong đó có cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, cựu Chủ tịch Quốc hội Micky Levy, Thư ký Nội các Yossi Fuchs, đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, một số bộ, ngành khác của Israel, một số học giả, đại diện các doanh nghiệp, đại sứ quán các nước, toàn thể cán bộ nhân viên và gia đình cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Lý Đức Trung nêu bật những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển: từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, nằm trong top 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới với 220 đối tác, thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ và là điểm đến hấp dẫn của du lịch quốc tế.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có 38 đối tác chiến lược và toàn diện - bao gồm cả 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Về quan hệ song phương, Đại sứ khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1993, Việt Nam và Israel đã không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11/2024, mở ra cơ hội lớn trong hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Đại sứ cũng thông tin về kế hoạch khai trương đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội do hãng hàng không Arkia Airlines vận hành vào tháng 1/2026, cùng việc công dân Israel có thể đăng ký e-visa để nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác lao động, du lịch. Kết thúc bài phát biểu, nhân dịp lễ mừng năm mới Rosh Hashanah sắp tới - Tết truyền thống của người Do Thái, Đại sứ Lý Đức Trung gửi lời chúc năm mới tốt lành (Shana Tova) đến các bạn bè Israel, đồng thời bày tỏ mong muốn về một thế giới hòa bình, nơi tất cả mọi người được đoàn tụ bên gia đình và người thân.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và hữu nghị Việt Nam-Israel. Các đại biểu và khách mời đã cùng thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới đông đảo bạn bè sở tại. Đặc biệt, các khách mời còn được thưởng thức bộ phim điện ảnh “Đào, Phở và Piano” - một tác phẩm nghệ thuật cảm động, khắc họa sâu sắc hình ảnh con người Hà Nội trong những ngày đầu của nền độc lập.

Bộ phim không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát trong quá trình bảo vệ nền độc lập dân tộc, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam như tà áo dài, món phở và âm nhạc dân tộc.

Chương trình đã mang đến cho bạn bè quốc tế cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Israel./.

Quan hệ giữa Việt Nam-Israel không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực Theo cựu Thứ trưởng Ngoại giao Israel, hơn 3 thập kỷ trôi qua, quan hệ Việt Nam-Israel đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và công nghệ.