Bạn bè Italy ấn tượng với sức mạnh bền bỉ của tinh thần dân tộc Việt Nam

Tối 18/9 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Palazzo Brancaccio - một trong những cung điện lịch sử đẹp và sang trọng nhất ở Rome.

Trước đó, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, thể hiện tình cảm và sự coi trọng quan hệ hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, buổi lễ có sự tham dự của gần 500 khách mời, trong đó có Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất tại Italy - ông Valentino Valentini, cùng đại diện Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, chính quyền trung ương và địa phương của Italy, Thứ trưởng Tòa thánh, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Rome, các doanh nghiệp, bạn bè Italy, cùng đại biểu cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy.

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã ôn lại hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam để giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước, với những thành tựu lịch sử, thoát khỏi đói nghèo, chiến tranh tàn khốc, trở thành một quốc gia đang trên đà gia nhập nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định chính trị, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định.

Đại sứ Dương Hải Hưng cũng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào và bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam-Italy có nền tảng sâu sắc và lâu dài, không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, mở rộng về phạm vi và đi sâu về nội dung, dựa trên tình hữu nghị sâu sắc và sự tin cậy chiến lược bền vững.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Italy vào tháng Sáu vừa qua đã tạo nên động lực mới, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới trong tương lai gần.

Cũng theo Đại sứ Dương Hải Hưng, quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Cyprus, Malta, San Marino, cũng như với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tòa thánh Vatican, cũng đã có những bước phát triển tích cực.

Với Malta và Cộng hòa Cyprus, hai bên đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024 và 2025 với nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác. Đặc biệt, quan hệ với Tòa thánh đã có những tiến triển tích cực và đáng khích lệ trong thời gian gần đây.

Phát biểu thay mặt Chính phủ Italy, Thứ trưởng Valentini nhấn mạnh rằng sức mạnh bền bỉ của tinh thần dân tộc Việt Nam được thể hiện rõ nét trong hành trình chuyển mình của Việt Nam thông qua công cuộc Đổi mới: một quốc gia có thể tôn vinh di sản cách mạng của mình trong khi đón nhận những thay đổi, giữ vững nền độc lập trong khi mở cửa với thế giới, và bảo tồn các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong khi giải phóng năng động thị trường.

Ông cho rằng tinh thần quyết tâm, kiên cường và cam kết kiên định với nền độc lập của Việt Nam cũng là những giá trị gắn liền sâu sắc với hành trình lịch sử và bản sắc dân tộc của Italy.

Thứ trưởng Valentini khẳng định sự gắn bó chiến lược với Việt Nam, một trong những đối tác chủ chốt của Italy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương vốn đã tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, ở cấp độ song phương, khu vực và đa phương, với mục tiêu đưa Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, không chỉ đóng góp vào sự thịnh vượng chung mà còn cho hòa bình, ổn định và tiến bộ toàn cầu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Italy - bà Alessandra Schiavo đánh giá rằng buổi lễ đã diễn ra trang trọng, với một chương trình văn nghệ truyền thống rất độc đáo, cuốn hút, cùng sự xuất hiện của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và một giọng ca Việt Nam tuyệt vời đã từng học tại một nhạc viện ở Italy.

Lễ kỷ niệm là sự tri ân tinh thần của một quốc gia trẻ đã tuyên bố độc lập cách đây 80 năm, nhưng đồng thời vẫn cho thấy nguồn gốc văn hóa sâu xa và lịch sử lâu đời, một nền văn minh phong phú, giàu bản sắc.

Đại biểu, khách mời thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngay đầu buổi lễ, video về lễ diễu binh diễu hành tại Hà Nội được trình chiếu, mang lại cảm xúc tự hào, làm nổi bật khí thế dân tộc trong ngày Quốc khánh. Các khách mời còn được thưởng thức chương trình ca nhạc, với các tiết mục trình diễn sáo và đàn bầu độc đáo của Việt Nam.

Đặc biệt, bài hát "Tự hào Việt Nam" được sáng tác riêng cho buổi lễ, lần đầu tiên vang lên tại Rome, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật xúc động.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, tác giả bài hát, ca sỹ Gemma Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Ánh) bày tỏ niềm tự hào khi sáng tác và được thể hiện bài hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Italy tại lễ kỷ niệm Quốc khánh, với mong muốn đem tiếng hát của mình làm cầu nối giữa hai nước.

Ca sỹ Gemma cho biết đã dành trọn 2 tháng để sáng tác, sử dụng tất cả những gì học được tại Italy để đưa vào bài hát chất sử thi và opera, giúp cho bài hát có âm hưởng hào hùng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào là người Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và hữu nghị Việt Nam-Italy, tái hiện được bầu không khí kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Italy. Những người tham dự đã rất thích thú được đeo khăn cờ đỏ sao vàng, rực rỡ sắc màu Việt Nam, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới đông đảo bạn bè sở tại.

Lễ kỷ niệm đã mang đến cho bạn bè quốc tế cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Italy./.

