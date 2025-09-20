80 năm Quốc khánh: Kiều bào Thái Lan gắn kết, tự hào hướng về Tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tối 19/9, Hội Thái-Việt Bangkok và vùng phụ cận đã trang trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng khoảng 200 bà con kiều bào, lưu học sinh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan.



Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái-Việt Bangkok và vùng phụ cận, xúc động cho biết: “Trong trang sử vàng của dân tộc, có những dòng chảy thầm lặng nhưng vô cùng tự hào mang tên cộng đồng người Thái gốc Việt. Biết bao thế hệ cha ông người Thái gốc Việt đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, biến ngôi nhà, mái chùa, cánh đồng của mình thành hậu phương cách mạng vững chắc, coi Tổ quốc Việt Nam là lẽ sống, coi việc đi theo Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất.”



Ông Đỗ Xuân Phúc khẳng định những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, để hôm nay chúng ta có được một đất nước độc lập, thống nhất, vững vàng trên trường quốc tế. Và hôm nay, ngọn lửa cách mạng ấy vẫn rực cháy, tiếp thêm sức mạnh đoàn kết, hun đúc lòng yêu nước và gìn giữ bản sắc Việt trong lòng đất Thái.



Bày tỏ niềm vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh do cộng đồng bà con kiều bào Thái Lan chung tay tổ chức, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn coi kiều bào tại Thái Lan là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, hơn thế là một bộ phận có tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và có sức đóng góp cho đất nước bền bỉ hàng trăm năm qua.

Ông cũng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kiều bào Thái Lan trong lòng dân tộc, biểu dương sự đóng góp quý báu và tham gia tích cực, nhiệt tình của bà con trong mọi hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, mong muốn kiều bào tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp và truyền được ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ mai sau, để thế hệ kiều bào trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước và đóng góp cho đất nước, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan bền chặt.



Theo ông Đỗ Xuân Phúc, Hội Thái-Việt Bangkok và vùng phụ cận được thành lập từ nguyện vọng tha thiết của bà con kiều bào, mong muốn có một mái nhà chung để gắn kết, sẻ chia và cùng hướng về Tổ quốc. Trong một thành phố rộng lớn và nhịp sống hối hả như Bangkok, bà con ta vẫn luôn tìm về với nhau, bằng tình đồng hương, nghĩa đồng bào.

Mặc dù nhiều thế hệ nay đã ở tuổi 60, 70, 80, nhưng tinh thần gắn bó keo sơn vẫn không hề phai nhạt. Hằng tháng, Hội duy trì sinh hoạt đều đặn với gần 100 thành viên tổ họ, thường xuyên thăm hỏi người cao tuổi, động viên khi ốm đau, sẻ chia trong hiếu hỷ. Đó là minh chứng sống động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” - nét đẹp vĩnh hằng trong tâm hồn người Việt.



Trong không khí vui tươi phấn khởi, bà con kiều bào cùng cất lên lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước. Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một chương trình văn hóa, mà còn là ngày hội đoàn kết, là khoảnh khắc trái tim mỗi người con đất Việt đều chung nhịp đập, cùng tự hào hướng về Tổ quốc./.

Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình Buổi Lễ cầu an diễn ra với nghi thức tưởng nhớ tổ tiên, tưởng niệm anh linh liệt sỹ, tri ân tiền bối hữu công, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại an vui, gia đình hạnh phúc.