Jeonbuk Open Cup 2025 - Điểm hẹn gắn kết kiều bào tại Hàn Quốc

Hội thao cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Bắc Jeolla (Jeonbuk) lần thứ 3-“Jeonbuk Open Cup 2025” đã được tổ chức ngày 14/9 tại trung tâm thể thao thành phố Gimje, cách thủ đô Seoul khoảng 250 km về phía Tây Nam.

Sự kiện có sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chi hội người Việt Nam tại Jeonbuk cùng sự tài trợ của tỉnh Jeonbuk và các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu khai mạc hội thao, bà Ứng Diệu Linh, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Jeonbuk, cho biết đây là năm thứ 3 chi hội tổ chức hội thao cộng đồng nhằm tăng cường kết nối, quy tụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập và làm việc tại địa phương và các khu vực lân cận.

Ban tổ chức mong muốn hội thao cộng đồng sẽ trở thành sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đề cao tinh thần yêu thể thao và quảng bá nét đẹp của văn hóa người Việt đến với cộng đồng bản địa và những cộng đồng người nước ngoài khác đang sinh sống tại địa phương.

Các cầu thủ tham gia giải đấu. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Quy mô của hội thao ngày càng mở rộng, giúp đoàn kết và lan tỏa những năng lượng tích cực, giúp cho đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt sinh sống ở Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự và phát biểu chúc mừng sự kiện. Đại sứ đã đánh giá cao nỗ lực của Chi hội người Việt tại tỉnh Jeonbuk, cảm ơn chính quyền sở tại, đặc biệt là thành phố Gimje, đã rất quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng kiều bào.

Đại sứ mong muốn các giải thể thao cộng đồng sẽ tiếp tục mở rộng về quy mô và nâng cao tính kết nối giữa các vùng, từ đó giúp tăng cường tình đoàn kết, tương hỗ trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cho biết trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang có nhiều biến chuyển, có nhiều chủ trương, chính sách mới cần phổ biến tới cộng đồng. Tỉnh Jeonbuk và thành phố Gimje có số lượng người Việt đang cư trú lên tới gần 15.000 người.

Do vậy, Đại sứ quán đã quyết định chọn địa bàn này làm nơi đầu tiên để triển khai tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các thủ tục công tác lãnh sự mới cho cộng đồng.

Hy vọng rằng đây sẽ là hoạt động đúng lúc và kịp thời để giúp cộng đồng người Việt có kết nối tốt hơn với quê hương đất nước và hỗ trợ cộng đồng trong giải quyết các thủ tục, công việc của cá nhân và gia đình.

Thị trưởng thành phố Gimje - ông Jeong Seong-ju phát biểu chúc mừng sự kiện thể thao của cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Thị trưởng Gimje, ông Jeong Seong Ju đã chúc mừng sự kiện thể thao của cộng đồng người Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố Gimje, ông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Jeonbuk nói chung và thành phố Gimje nói riêng, đồng thời nhấn mạnh chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để cộng đồng người nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam, có cuộc sống ổn định tại địa phương.

Thị trưởng Jeong Seong Ju bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam với sự kiện của cộng đồng, tin tưởng cộng đồng người Việt tại tỉnh sẽ ngày càng phát triển, kết nối và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại.

Hội thao cộng đồng Jeonbuk lần thứ 3 gồm các nội dung thi kéo co, vật tay, chạy tiếp sức và đặc biệt là giải bóng đá với sự tham gia của 8 đội bóng nam đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Jeonbuk và các khu vực lân cận.

Sự kiện đã thu hút khoảng 700 kiều bào tại Hàn Quốc tham gia.

Trong khuôn khổ Jeonbuk Open Cup 2025 đã diễn ra nhiều hoạt động tư vấn về việc làm, học tập và sức khỏe cho cộng đồng.

Đặc biệt, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tư vấn về thủ tục lãnh sự cho cộng đồng, giúp giải đáp các vướng mắc của bà con./.

