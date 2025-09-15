TTXVN thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số, kết nối kiều bào với quê hương

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (15/9/1945-15/9/2025), Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo những đánh giá sâu sắc về vai trò của TTXVN trong đời sống báo chí, trong việc kết nối kiều bào với quê hương, cũng như sự chuyển mình của TTXVN trong kỷ nguyên số.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công, khi đất nước vừa giành được độc lập, từ Đài phát sóng Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) - tiền thân của TTXVN - phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp.

Sự kiện đó chính thức đánh dấu sự ra đời của cơ quan thông tấn quốc gia, mở đầu hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước. Từ đó, TTXVN đã trở thành nguồn tin chủ lực, cung cấp thông tin chính thống cho toàn bộ hệ thống báo chí trong nước, đồng thời là kênh đối ngoại quan trọng để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lớp lớp phóng viên TTXVN đã lên đường vào chiến trường, vừa đưa tin, vừa đồng hành với nhân dân và bộ đội, để mang đến từng dòng tin, từng bức ảnh mang hơi thở thật sự của cuộc chiến. Có người không trở về, có người mang thương tật suốt đời, nhưng tất cả đều để lại một di sản quý giá: sự trung thực, dũng cảm và lòng yêu nước.

Tổ điện báo Thông tấn xã Giải phóng điện tin từ mặt trận về căn cứ. (Ảnh: TTXVN)

Sau ngày đất nước thống nhất, TTXVN lại bước vào một hành trình mới - hành trình của đổi mới và hội nhập. Từ những bản tin đánh máy, TTXVN đã chuyển mình thành hệ thống truyền thông điện tử đa phương tiện, cung cấp tin tức dưới nhiều hình thức: văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, âm thanh, phục vụ công chúng trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao sự kiên định của TTXVN trong việc cung cấp thông tin chính thống, khách quan và trung thực, không chạy theo xu hướng giật gân, mà luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Về vai trò của TTXVN như cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước, ông Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh từ bản tin đầu tiên đến các sản phẩm truyền thông đa dạng ngày nay, TTXVN luôn phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của đất nước, đồng thời duy trì chức năng phản biện xã hội, đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ sự thật và khối đại đoàn kết dân tộc.

Với hơn 60 loại hình sản phẩm thông tin, từ tin viết, ảnh, truyền hình, đồ họa đến âm thanh, TTXVN cung cấp dữ liệu gốc cho toàn bộ hệ thống báo chí trong nước. Nhờ đó, thông tin đến với công chúng luôn đảm bảo độ chính xác và khách quan.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đánh giá cao vai trò của TTXVN trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các ấn phẩm truyền thông của TTXVN giúp kiều bào nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời về tình hình trong nước, về chính sách đối với người Việt ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận những đóng góp và câu chuyện thành công của kiều bào. Điều này không chỉ tạo sự gắn kết mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong bà con Việt Nam xa Tổ quốc.

TTXVN cũng thúc đẩy giao lưu, hợp tác và đoàn kết cộng đồng khi thường xuyên đưa tin về các sự kiện văn hóa, hội thảo, hoạt động cộng đồng của người Việt ở nước ngoài, qua đó góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân kiều bào với nhau và với các cơ quan trong nước.

Ông khẳng định TTXVN trở thành cầu nối thông tin quan trọng, góp phần duy trì mối liên hệ giữa kiều bào và quê hương cũng như thúc đẩy đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Nhìn lại sự chuyển mình của TTXVN trong những giai đoạn đặc biệt của đất nước, ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng TTXVN đã thích ứng linh hoạt với kỷ nguyên số, đổi mới nội dung theo hướng trực quan, dễ tiếp cận.

Ông cho rằng mặc dù trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay dẫn đến một số ý kiến cho rằng AI sẽ thu hẹp vai trò của nhà báo, song các phóng viên thông tấn vẫn đã và đang tạo được sự tin tưởng từ độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ và kiều bào ta tại nước ngoài qua các sản phẩm truyền thông sáng tạo.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cơ hội trong thời gian tới đối với các cơ quan truyền thông báo chí là rất nhiều, trong đó cần mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông tin chính thống trong môi trường truyền thông đa chiều.

Để tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của TTXVN như một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và trên thế giới, ông Nguyễn Hồng Sơn tin rằng ban lãnh đạo TTXVN có thể khai thác công nghệ AI, dữ liệu lớn và phân tích hành vi người dùng để cá nhân hóa các nội dung tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các nhà báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường thông tin phức tạp hiện nay.

Ông nhấn mạnh việc đào tạo và duy trì đội ngũ nhân lực vừa giỏi nghiệp vụ vừa am hiểu công nghệ sẽ là nền tảng giúp TTXVN tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong kỷ nguyên báo chí số./.

Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc đáng nhớ Tròn 80 năm đồng hành cùng dân tộc, TTXVN khởi đầu từ những dòng tin lịch sử trong khói lửa cách mạng, ghi dấu từng bước đi của đất nước trên hành trình giành độc lập, thống nhất và xây dựng Tổ quốc.