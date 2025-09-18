Kiều bào tại Hoa Kỳ đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch nước

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21-24/9.

Đây không chỉ là dịp khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn khơi dậy niềm tự hào và kỳ vọng gắn kết chặt chẽ hơn giữa kiều bào tại Hoa Kỳ và Tổ quốc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, ông Gary Thanh Nguyễn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân và Người Việt yêu nước vùng Đại đô thị Washington (DMV), cho rằng việc Chủ tịch nước Lương Cường trực tiếp tham dự và phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc là một sự khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, điều này còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế mà Việt Nam đóng góp.

Theo ông Gary Thanh Nguyễn, các hoạt động song phương của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hoa Kỳ có ý nghĩa rõ rệt trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, chuyến công tác này là cơ hội để củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tạo nền tảng cho những bước tiến mới trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Ông Gary Thanh Nguyễn bày tỏ kỳ vọng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo ông, đây là những những lĩnh vực then chốt, có thể giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Ngoài ra, ông Gary Thanh Nguyễn cũng mong muốn quan hệ hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu được chú trọng hơn, bởi đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân hiện tại và tương lai.

Ông Gary Thanh Nguyễn khẳng định: “Tôi tin rằng với sự đồng thuận và quyết tâm từ cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, chuyến đi sẽ tạo ra những kết quả thiết thực, đem lại những lợi ích chung cho cả hai dân tộc chúng ta."

Theo ông Gary Thanh Nguyễn, cộng đồng hơn 2,5 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm gắn bó sâu nặng.

Ông bày tỏ mong muốn chuyến công tác của Chủ tịch nước sẽ mở ra thêm nhiều cơ chế, những chính sách thuận lợi để bà con kiều bào có thể kết nối chặt chẽ với quê hương, nhất là trong các hoạt động về đầu tư, kinh doanh, giao lưu văn hóa và giáo dục.

“Chúng tôi cũng hy vọng Nhà nước sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, đồng thời có thêm các chính sách bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Khi có sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực này thì cộng đồng Việt kiều sẽ là một phần sức mạnh mềm quan trọng trong việc mà quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến trường quốc tế cũng như góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,” ông Gary Thanh Nguyễn nhấn mạnh, đồng thời cho biết đây là những điều mà kiều bào rất trông đợi trong chuyến đi lần này của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đặc biệt, ông bày tỏ niềm vui trước việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, coi đây là “một chương mới” giúp kiều bào có cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam, đầu tư và sinh sống tại quê hương với vị thế của chính “người Việt đầu tư."

“Đây là một điểm mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc và muốn chia sẻ với tất cả những người dân trong nước, rằng kiều bào chúng tôi đã trông đợi những điều này đã từ rất lâu và cũng xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã có một cái nhìn rộng hơn và mở rộng tấm lòng hơn đối với những người con xa xứ để tạo điều kiện họ có một quốc tịch Việt Nam.” - ông Gary Thanh Nguyễn chia sẻ.

Là một trong số những kiều bào ở Hoa Kỳ được vinh dự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, ông Gary Thanh Nguyễn bày tỏ ấn tượng sâu sắc nhất là không khí “trang nghiêm và thiêng liêng được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình - nơi hội tụ và hàng triệu con tim người Việt Nam cùng hòa nhập vào niềm tự hào của dân tộc vào một ngày rất là vinh quang của đất nước."

“Chúng tôi cảm nhận rất rõ sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng của dân tộc Việt Nam để vươn lên trong quá trình đấu tranh cũng như giải phóng dân tộc và quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng mà ông cha ta đã gây dựng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn là một lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay để chúng ta luôn ghi nhớ và tri ân, gìn giữ, phát huy những thành quả mà ông cha chúng ta xây dựng nên, để chúng ta xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng,” ông nhấn mạnh./.

