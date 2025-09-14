Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chiều 14/9, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Việt phối hợp với Hội Tăng ni sinh Việt Nam tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU-một trong hai trường đại học Phật giáo tại Thái Lan), đã đồng tổ chức Lễ cầu an-cầu siêu tưởng niệm các anh linh liệt sỹ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thể hiện lòng biết ơn và báo đền ân sâu của thế hệ sau đối với thế hệ trước và là nhịp cầu tâm linh nối kết đạo lý ngàn đời với hiện tại và tương lai.

Buổi lễ được tổ chức tại chánh điện chùa Phổ Phước ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, cùng đông đảo bà con kiều bào đã tới dự buổi lễ.

Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều vị Thượng tọa thành viên của Tăng đoàn An Nam tông, Thượng nghị sỹ gốc Việt tại Quốc hội Thái Lan Lae Dilokvidhyarat (Đỗ Đức Khôi) và các tăng ni sinh MCU.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đỗ Thúy Hà, đại diện Ban tổ chức, cho biết dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã lấy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” làm nền tảng cho đời sống.

Đó cũng là tinh thần hiếu đạo, ân nghĩa, là lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, với tiền nhân đã dày công xây dựng và gìn giữ non sông.

Lễ cầu an - cầu siêu là nhịp cầu tâm linh nối kết đạo lý ngàn đời với hiện tại và tương lai. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Trên bước đường dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ cha ông, đồng bào và chiến sỹ đã ngã xuống, hiến dâng xương máu và hy sinh để trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Chính nhờ sự hy sinh cao cả đấy mà chúng ta-những người con của Việt Nam-mới có được cuộc sống thanh bình và cơ hội phát triển hôm nay.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Lae Dilokvidhyarat (Đỗ Đức Khôi) cho biết ý nghĩa của buổi lễ không chỉ dừng lại ở việc hồi hướng công đức cho những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng: hòa bình là giá trị cao cả nhất của nhân loại.

Chiến tranh, dù mang lại chiến thắng, nhưng cũng để lại những mất mát, thương đau và chia lìa. Chỉ có hòa bình mới có thể xoa dịu những vết thương ấy và giúp con người sống cùng nhau trong tinh thần cảm thông và lòng từ ái.

Thượng nghị sỹ Lae cũng nhắn nhủ trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình bằng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau.

Với tinh thần tri ân và báo ân công đức của tổ tiên cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng xây và giữ gìn đất nước, buổi lễ đã diễn ra với các nghi thức tưởng nhớ tổ tiên và tưởng niệm anh linh liệt sỹ, tri ân tiền bối hữu công, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại an vui, gia đình hạnh phúc.

Chùa Phổ Phước (tên Thái là Wat Kusol Samakhon) là một trong ngôi chùa Việt cổ nổi tiếng và đặc biệt của cộng đồng Phật tử gốc Việt ở Thái Lan, được xây dựng dưới triều đại Vua Rama V (1868-1910).

Chùa cũng là nơi đặt trụ sở Phật giáo Việt tông-một trong 3 tông phái chính thức tại Thái Lan - và Học viện Tăng già Phổ Phước./.

