Nghị quyết 66 và 68 - tín hiệu rất tích cực đối với cộng đồng kiều bào

Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật là một bước đột phá chiến lược về xây dựng và thực thi pháp luật, khẳng định nỗ lực cải cách quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ví như một trong các trụ cột để đất nước cất cánh.

Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đã có những chia sẻ liên quan tới hai Nghị quyết này.

Tạo thêm niềm tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài trở về cống hiến cho quê hương

Bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản, chia sẻ là một công dân Việt Nam dù đang sinh sống ở nước ngoài, nhưng bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Những năm gần đây, đặc biệt với sự ra đời của Nghị quyết 66-NQ/TW, bà cảm nhận rõ quyết tâm chính trị rất cao trong việc đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng tới một thể chế pháp lý hiện đại, đồng bộ, ổn định và hiệu quả. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước mà còn tạo thêm niềm tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, khi nghĩ đến việc trở về cống hiến cho quê hương.

Đánh giá về vai trò của môi trường pháp lý trong việc thu hút kiều bào về nước đầu tư, đóng góp tri thức và nguồn lực, bà Lê Thương cho rằng môi trường pháp lý chính là nền tảng tạo dựng niềm tin và sự yên tâm đối với mọi chủ thể xã hội. Với kiều bào, điều này lại càng quan trọng.

Một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định và thân thiện với nhà đầu tư sẽ mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt toàn cầu có thể đưa vốn, chất xám, công nghệ và kinh nghiệm về phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Môi trường pháp lý thuận lợi cũng chính là một chỉ số thể hiện trình độ phát triển thể chế của quốc gia, từ đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, bà Thương cho rằng bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận, vẫn còn tồn tại những rào cản, những điểm nghẽn về mặt pháp lý như thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa đồng bộ giữa các cấp chính quyền, hay việc giải thích và áp dụng pháp luật chưa thống nhất. Đây là những yếu tố khiến nhiều kiều bào còn băn khoăn, e ngại.

Theo bà, Nghị quyết 66-NQ/TW đã chỉ rõ yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy pháp lý, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo hướng mở, tăng cường kỷ luật thực thi.

Bà tin tưởng rằng khi được triển khai đồng bộ và thực chất, Nghị quyết này sẽ giúp xóa bỏ những rào cản cũ, mở ra một kỷ nguyên thể chế phát triển vì người dân, vì đất nước.

Bày tỏ kỳ vọng vào sự đổi mới trong việc thực thi pháp luật - đặc biệt ở cấp cơ sở, địa phương, bà Lê Thương nhấn mạnh thực thi pháp luật ở cơ sở chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả của pháp luật.

Bà kỳ vọng rằng các cấp chính quyền, đặc biệt ở địa phương, sẽ chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ"; từ cách làm hành chính sang phương pháp tiếp cận lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Việc tổ chức thi hành pháp luật cần linh hoạt, thực tế, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhưng đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống pháp luật quốc gia./.

“Thời cơ vàng” cho kinh tế tư nhân vươn lên

Với tư cách là doanh nhân gốc Việt ở nước ngoài, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch Nghiệp đoàn Yamanishi, doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, đã đưa ra đánh giá về tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Ông cho rằng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang có tiềm năng bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới. Việt Nam có dân số trẻ, sức tiêu dùng lớn, nền tảng chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, cộng thêm sự hội nhập quốc tế sâu rộng, đây chính là “thời cơ vàng” cho kinh tế tư nhân vươn lên. Với chính sách hỗ trợ kịp thời, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Tâm cũng chia sẻ vấn đề còn tồn tại khiến ông hoặc các nhà đầu tư nước ngoài còn băn khoăn khi hợp tác với doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Theo ông, băn khoăn lớn nhất vẫn là tính minh bạch thông tin và năng lực quản trị doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam còn yếu trong khâu báo cáo tài chính, chưa chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế, hoặc thiếu chiến lược dài hạn. Ngoài ra, môi trường pháp lý tại một số địa phương còn chưa đồng bộ, gây tâm lý dè dặt cho nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp cận thị trường.

Mặc dù vậy, ông Trần Văn Tâm cho rằng những năm gần đây, xu hướng chuyên nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là trong các doanh nghiệp trẻ.

Theo ông Trần Văn Tâm, trong bối cảnh đó, Nghị quyết 68 là một tín hiệu rất tích cực đối với cộng đồng kiều bào. Văn kiện này thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng trong việc thúc đẩy khu vực tư nhân và coi đây là một trụ cột phát triển bền vững.

Ông cho rằng với những người Việt ở nước ngoài như ông, điều quan trọng nhất là sự rõ ràng về định hướng và cam kết đồng hành từ phía Nhà nước. Khi có chính sách nhất quán, minh bạch, kiều bào hoàn toàn có thể đóng vai trò cầu nối chuyển giao công nghệ, tri thức quản trị, và thậm chí là tài chính để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển.

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch Nghiệp đoàn Yamanishi, doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về ý nghĩa của Nghị quyết 68 đối với kiều bào. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ông Trần Văn Tâm cũng nêu 3 lĩnh vực trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam mà kiều bào đặc biệt quan tâm. Đầu tiên là giáo dục-công nghệ đào tạo, ông cho rằng Việt Nam đang cần các mô hình giáo dục tiên tiến. Về chế biến thực phẩm, nông nghiệp sạch, đây là thế mạnh của Việt Nam, nhưng cần ứng dụng công nghệ bảo quản, logistics hiện đại hơn.

Liên quan vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong nước đang tìm kiếm cố vấn, nhà đầu tư thiên thần, đây là điểm mà kiều bào có thể hỗ trợ rất hiệu quả.

Ngoài ra, các ngành về chuyển đổi số, du lịch thông minh, y tế cộng đồng cũng đang thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư Việt kiều tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia…

Để tăng cường kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam toàn cầu với doanh nghiệp tư nhân trong nước, ông Trần Văn Tâm đề xuất nên xây dựng một mạng lưới chính thức kết nối doanh nhân Việt toàn cầu, do một cơ quan trung ương làm đầu mối, có ngân hàng dự án minh bạch và hệ thống hỗ trợ đầu tư bài bản. Đồng thời, cần tổ chức các diễn đàn kinh tế tư nhân cấp quốc gia - có sự tham gia của kiều bào, kết hợp với chuỗi hội thảo chuyên đề về đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Mặt khác, ông Trần Văn Tâm mong muốn có một cơ chế “cố vấn kiều bào,” tức là các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài có thể tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp trong nước theo mô hình mentor-partner (cố vấn-đối tác). Nếu làm được như vậy, sức mạnh của kiều bào sẽ được khơi dậy đúng chỗ, đúng lúc./.

