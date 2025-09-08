Phát huy vai trò “cầu nối” của kiều bào trong tiến trình hội nhập quốc tế

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, kiều bào giữ vai trò như "cầu nối" giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời trở thành lực lượng tham gia truyền tải hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, năng động, thân thiện và hòa nhập.

Trên đây là nhận định của Chủ tịch Tổng hội Việt Nam tại vùng Kansai Lê Thương trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chị nhấn mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn là những người giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là những sứ giả lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

Về phần đóng góp của kiều bào vào việc nâng cao chất lượng hội nhập toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 59, chị Lê Thương nhấn mạnh rằng nghị quyết đã mở ra một hướng tiếp cận rất mới - đó là hội nhập toàn diện, thực chất và mang lại hiệu quả rõ ràng. Trong đó, kiều bào có thể tham gia nhiều hoạt động như giới thiệu sản phẩm Việt Nam ra thế giới, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quốc tế.

Ngoài ra, họ còn có thể tham gia phản biện chính sách, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Chị Lê Thương cho rằng để kết nối hiệu quả hơn với nguồn lực trí tuệ, tài chính và văn hóa từ cộng đồng người Việt toàn cầu, cần thiết lập các cơ chế chính sách rõ ràng, cụ thể, thiết thực và minh bạch để khuyến khích kiều bào đóng góp.

Đồng thời, cần thành lập các thiết chế kết nối chuyên biệt, như mạng lưới tri thức Việt toàn cầu, nhằm tập hợp và sử dụng hiệu quả nguồn chất xám của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thêm vào đó, việc đẩy mạnh số hóa các dịch vụ liên quan đến kiều bào cũng là yếu tố quan trọng để tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường tính minh bạch.

Cuối cùng, chị nhấn mạnh rằng cần có các cách làm phù hợp với từng thế hệ kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của họ đối với quê hương.

Về chính sách hỗ trợ kiều bào hiện nay, chị Lê Thương nhận định rằng trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ và phát huy vai trò của kiều bào, từ công tác quốc tịch, pháp lý đến các chương trình giao lưu và hội nghị kiều bào.

Tuy nhiên, theo chị, để thực sự khai thác tối đa tiềm năng này, cần xây dựng một chiến lược quốc gia về kiều bào gắn liền với mục tiêu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Chính sách hỗ trợ phải được duy trì tính nhất quán từ trung ương đến địa phương, có sự lắng nghe ý kiến thường xuyên của kiều bào và tạo điều kiện để họ tham gia ở những vị trí có giá trị thực chất.

Khi làm được như vậy, kiều bào sẽ trở thành một phần quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa./.

