Việt Càphê - Nơi gặp gỡ của những người bạn Italy yêu Việt Nam tại Turin

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 10/10, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin, Tiến sỹ Sandra Scagliotti đã tổ chức buổi tọa đàm để tổng kết tháng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, với hơn 20 người tham dự trong không gian Việt Càphê, nơi những người bạn Italy yêu Việt Nam thường xuyên gặp nhau.



Trong không gian đậm chất Việt Nam, từ những ly càphê được pha chế theo kiểu Việt, những người tham dự đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, nghe Giáo sư Guglielmo Pellerino, Đại học Sorbonne (Pháp), trình bày về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho toàn thế giới, và cùng trao đổi những ấn tượng, trải nghiệm trong những chuyến thăm Việt Nam mới nhất.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Pellerino nhấn mạnh rằng “cho đến ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là một biểu tượng cho tất cả các dân tộc đang mong muốn được giải phóng. Trong cuộc đấu tranh đó, Italy đã thể hiện một mối liên rất mạnh mẽ với Việt Nam khi nhiều thế hệ sinh viên, người dân nước này sẵn sàng xuống đường biểu tình ủng hộ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi không chỉ đối với lịch sử Việt Nam mà tư tưởng của Người ngày nay còn được lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới”



Trong khi đó, anh Francesco, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Italy, cho biết: “Tối nay, tôi đến để tham dự buổi tọa đàm về ngày Quốc khánh của Việt Nam do bà Scagliotti tổ chức. Buổi tọa đàm hôm nay, cũng như nhiều sự kiện khác được Lãnh sự danh dự tổ chức, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin ý nghĩa, thiết thực cả trong bối cảnh hiện tại. Tại Turin, Việt Càphê lại mang đến một không gian nhỏ bé và đậm chất Việt Nam, một điểm gặp gỡ lý tưởng cho những ai yêu mến và muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam.”



Chị Gemma, 24 tuổi, ra đời ở Việt Nam, 6 tháng tuổi thì được một gia đình ở Turin nhận nuôi, lại chia sẻ: “Đối với tôi, thực sự là một điều rất quan trọng khi phát hiện ra địa chỉ này, một góc không gian của đời sống xa xăm, nơi tôi mong muốn từng bước có thể khám phá lại chính nguồn cội Việt Nam mà phần nào đó tôi đã đánh mất qua nhiều năm tháng. Trải qua bậc đại học, nhất là khi đi ra nước ngoài, tôi mới dần nhận ra căn tính Việt Nam trong bản thân mình. Sự tồn tại và hoạt động của một cộng đồng, hiệp hội các nhà nghiên cứu về Việt Nam ở Turin là một câu chuyện tuyệt vời và quan trọng. Không chỉ về mặt thể chế, lịch sử và văn hóa nói chung, mà đối với trường hợp của tôi, đó còn là một cơ hội để khám phá lại cuộc đời của chính mình. Tôi hy vọng có thể thường xuyên đến đây và phần nào đó bồi đắp thêm cho mối quan hệ giữa Italy và Việt Nam.”



Còn anh Lorenzo, người pha chế càphê làm việc trong Việt Càphê, nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam. Anh nói: “Tôi trở về từ chuyến thăm Việt Nam cách đây 2 tháng và cảm thấy nhớ văn hóa càphê và những không gian, con đường với hàng quán càphê, ẩm thực ở Việt Nam. Việt Càphê hàng ngày mở cửa đón công chúng đến thưởng thức, trải nghiệm càphê với phong cách hoàn toàn Việt Nam.”



Bà Scagliotti, nhà Việt Nam học có hơn 50 năm gắn bó với Việt Nam, ngoài những hoạt động học thuật và lãnh sự, luôn đau đáu với việc góp phần vào việc làm cầu nối quan hệ giữa Italy với Việt Nam và Việt Cà phê có thể mang đến cho những người bạn Italy một không gian thật sự ấm cúng, nơi tuyệt vời để gặp gỡ và cùng nhau bàn luận về Việt Nam, về những chuyến đi mà họ đã hoặc sẽ thực hiện đến Việt Nam./.

