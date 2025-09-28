Càphê Việt Nam hưởng lợi từ thế giới, giá lên mức cao nhất 2 tuần qua

Đà tăng liên tục của giá càphê thế giới đã thúc đẩy giá nội địa và báo hiệu tâm lý rất lạc quan trên thị trường.

Ngày 27/9, giá càphê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đã tăng thêm 2.600 đồng/kg, đưa giá trung bình lên 115.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong hai tuần qua.

Trên thị trường càphê thế giới tuần qua, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 26/9), giá càphê tại cả hai sàn London và New York đều duy trì xu hướng tăng mạnh.

Giá càphê Robusta tại sàn London giao tháng 11/2025, tăng 107 USD/tấn, tương ứng 2,6%, lên 4.201 USD/tấn, trong khi giá càphê Arabica tại sàn New York giao tháng 12/2025 tăng 6,7 xu Mỹ/lb, tương ứng 1,8%, lên 3,78 USD/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Theo ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), giá trị xuất khẩu càphê của doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2025 đã tăng 60-70% so với cùng kỳ 2024, phù hợp với xu hướng chung của ngành.

Nguyên nhân chủ yếu là giá càphê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới tăng kỷ lục do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt, đồng thời chất lượng càphê Robusta Việt Nam được đánh giá vượt trội so với nhiều quốc gia sản xuất khác.

Càphê xuất khẩu của Việt Nam thêm tín hiệu lạc quan khi mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn thực thi Quy định chống phá rừng (EUDR) sang ngày 30/12/2026, thay vì 2024 như kế hoạch ban đầu.

Đây là lần thứ hai quy định được trì hoãn, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) từng dời mốc sang cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, việc kéo dài thêm một năm trong thực thi EUDR giúp các doanh nghiệp càphê Việt Nam có thêm thời gian rà soát chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ truy xuất nguồn gốc và củng cố năng lực tuân thủ, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của thị trường EU. EU là thị trường lớn nhất của xuất khẩu càphê Việt Nam chiếm tới trên 63% trong 8 tháng năm 2025.

Về thị trường lúa gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua, giá các loại lúa, gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đều có diễn biến tăng so với tuần trước.

Thu hoạch thí điểm lúa chất lượng cao thuộc Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Cụ thể, giá lúa thơm tại ruộng cao nhất là 5.950 đồng/kg, giá bình quân là 5.621 đồng/kg, tăng 114 đồng/kg. Với lúa thường, cao nhất là 5.350 đồng/kg, trung bình là 5.286 đồng/kg, tăng 93 đồng/kg.

Giá gạo lứt nguyên liệu loại 1 có giá cao nhất 9.050 đồng/kg và trung bình 8.583 đồng/kg; gạo lứt nguyên liệu loại 2 có giá cao nhất là 8.325 đồng/kg, trung bình là 8.200 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 có giá cao nhất là 10.450 đồng/kg, trung bình là 9.890 đồng/kg, tăng 90 đồng/kg. Gạo xát trắng loại 2 tăng 95 đồng/kg, giá cao nhất là 9.250 đồng/kg.

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như: lúa IR 50404 ở mức từ 4.700-4.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700-5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.300-5.400 đồng/kg; OM 18 từ 5.600-5.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.100-6.200 đồng/kg; Nàng hoa từ 6.00-6.200 đồng/kg …

Trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.000-8.200 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.450-8.550 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.400-9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 9.000-10.000 đồng/kg.

Về giá gạo xuất khẩu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán vào ngày 25/9 ở mức 440-465 USD/tấn, tương đương so với tuần trước đó.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 năm do nhu cầu thấp, trong khi giá gạo Ấn Độ vẫn ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong ba năm vào tuần trước.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 350 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, và giảm so với mức 360 USD/tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo giảm chủ yếu do nguồn cung trên thị trường dồi dào và nhu cầu yếu.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết việc giá gạo Thái Lan tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh đã khiến người mua e ngại.

Các nhà xuất khẩu Thái Lan chỉ có thể bán cho những người mua thường xuyên, trong khi những người khác lựa chọn mua gạo từ các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ và Việt Nam có giá rẻ hơn.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá trong tuần này ở mức 354-362 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, khi chạm mức thấp nhất trong ba năm. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 369-375 USD/tấn.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Một nhà giao dịch tại Mumbai cho biết, giá giảm đã khiến người mua trì hoãn việc mua hàng, hy vọng giá sẽ giảm thêm. Theo số liệu chính thức công bố đầu tuần này, lượng gạo của Ấn Độ trong các kho dự trữ quốc gia đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 9/2025.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá đậu tương kỳ hạn tại Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng nhẹ trong phiên 26/9, nhưng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau khi Trung Quốc mua lượng lớn nông sản này của Argentina trong tuần qua. Trong khi đó, giá lúa mỳ và ngô kỳ hạn chốt phiên giảm.

Giá đậu tương giao tháng 11/2025 tăng 1,5 xu Mỹ, đạt 10,13 USD/bushel trong phiên cuối tuần và giảm khoảng 1,1% trong cả tuần. Trong khi đó, giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 3,75 xu Mỹ, xuống 4,22 USD/bushel, còn giá lúa mỳ mùa Đông đỏ mềm giao cùng kỳ giảm 7,25 xu Mỹ, xuống 5,19 USD/bushel (1 bushel ngô = 25,4 kg; 1 bushel lúa mì, đậu tương = 27,2 kg.)

Giá đậu tương chịu sức ép trong tuần qua do nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ giảm do các biện pháp thuế quan đáp trả trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Đậu tương của Mỹ gặp bất lợi tại thị trường Trung Quốc, thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, trong mùa thu hoạch này do các biện pháp thuế quan đáp trả khiến giá đậu tương của Mỹ trở nên đắt đỏ đối với người mua Trung Quốc.

Sau khi Argentina tạm thời bãi bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc và sản phẩm phụ, khoảng 40 lô hàng đậu tương của nước này đã được đăng ký xuất khẩu trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025, chủ yếu hướng đến Trung Quốc.

Việc vụ thu hoạch đậu tương và ngô tại Mỹ đang tiếp tục càng gây thêm áp lực lên giá các hợp đồng kỳ hạn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo cập nhật hàng tuần về tiến độ thu hoạch vào ngày 29/9 tới. Một ngày sau đó, cơ quan này cũng sẽ công bố số liệu hàng quý về dự trữ ngũ cốc của Mỹ./.

