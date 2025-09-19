Hàng Việt tăng sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc và quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 năm 2025 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Việt Nam tiếp tục là một trong các quốc gia có quy mô gian hàng tham gia nhiều nhất tại Hội chợ.

Các thương hiệu Việt Nam sau nhiều năm tham gia hội chợ, hiện đã có vị trí nhất định tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Với vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam hết sức coi trọng Hội chợ CAEXPO, luôn cử đoàn đại biểu cấp cao và tham gia các kỳ hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tại kỳ Hội chợ lần này, Việt Nam tiếp tục có đông đảo doanh nghiệp tham dự với gần 200 gian hàng với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ...

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO năm nay, có những doanh nghiệp đã tham gia hội chợ từ những kỳ đầu tiên với quy mô nhỏ, giờ đã gặt hái thành công trong việc thâm nhập thị trường Trung Quốc; đồng thời, cũng có nhiều doanh nghiệp mới tham gia, với mong muốn đưa sản phẩm chất lượng cao của mình đến với thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Đã nhiều năm tham gia hội chợ, nhãn hàng TH true MILK được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường hơn một tỷ dân như Trung Quốc.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc kinh doanh quốc tế của tập đoàn TH, tập đoàn TH tham gia CAEXPO từ năm 2016 và đặt mục tiêu rất rõ ràng về việc quảng bá thương hiệu Made in Việt Nam tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Thương hiệu TH đã có vị trí nhất định trên thị trường Trung Quốc và quốc tế. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Đến với sự kiện CAEXPO năm nay, doanh nghiệp cũng tham gia trưng bày triển lãm các sản phẩm rất đa dạng, từ những sản phẩm bảo quản nhiệt độ thường như là sữa tươi, sản phẩm trà trái cây, trà thảo dược, hoa quả sấy... đến những sản phẩm có yêu cầu bảo quản khắt khe, với công nghệ sản xuất khép kín, tiên tiến như sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống, kem… Qua đó, tập đoàn không chỉ giới thiệu với bạn bè Trung Quốc mà còn cả các bạn bè quốc tế khác.

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn kiên trì tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại như CAEXPO. Hiện tại, thương hiệu TH đã có vị trí nhất định trên thị trường quốc tế.”

Cũng với mong muốn thương hiệu của mình được biết đến nhiều hơn, tạo được chỗ đứng vững trên thị trường ASEAN nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Với lần thứ hai tham gia hội chợ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh có trụ sở tại Hải Phòng, đã mang đến hội chợ lần này các mặt hàng yến sào chất lượng cao, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế và người tiêu dùng Trung Quốc.

Sản phẩm giày dép của Việt Nam cũng được người tiêu dùng Trung Quốc rất ưa chuộng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh chia sẻ: “Mục đích của chúng tôi là muốn đưa các sản phẩm đến với tất cả các nước bạn, thông qua giao thương kết nối, giúp sản phẩm của mình có một vị trí trên bản đồ thế giới cũng như của Trung Quốc. Đây là lần thứ hai công ty chúng tôi tham dự CAEXPO tại Nam Ninh, với mong muốn để phát triển thương hiệu của mình tại thị trường Trung Quốc.”

Cùng với việc không ngừng đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, các doanh nghiệp Việt Nam còn nỗ lực tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm có uy tín tại Trung Quốc và ASEAN, để tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chất lượng cao của mình. Nhờ đó, các sản phẩm với thương hiệu Việt Nam đã được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhất và đánh giá cao về chất lượng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông La Thường Thắng (Luo Changsheng) - một người dân tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây - cho biết các sản phẩm càphê và sữa tươi, yến sào, bánh sầu riêng... của Việt Nam rất đặc trưng và có chất lượng rất tốt.

Đặc biệt là càphê được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc với số lượng rất lớn.

Các sản phẩm của Việt Nam rất phù hợp với thị hiếu và khẩu vị của người dân Quảng Tây.

Theo đánh giá, mặt hàng càphê của Việt Nam hiện được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc với số lượng rất lớn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ông La Thường Thắng nhận định: “Tôi cho rằng tiềm năng phát triển sản phẩm của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là rất lớn.”

Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên.

Trong những năm qua, CAEXPO đã trở thành sự kiện uy tín, nơi các doanh nghiệp Việt Nam tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, là điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư giữa thị trường hai nước./.

