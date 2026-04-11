Gỡ nút thắt vật liệu, đẩy nhanh dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình giá và nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng có nhiều biến động, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã chủ động rà soát nhu cầu, đồng thời yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tập kết vật liệu về công trường nhằm bảo đảm tiến độ dự án thành phần 7 - đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, tổng nhu cầu cát của dự án là 859.000m3, trong đó đã đưa về công trường khoảng 735.000m3, hiện còn thiếu 124.000m3.

Để đáp ứng tiến độ thi công từ tháng Tư đến tháng 7/2026, khối lượng cát cần bổ sung mỗi tháng trên 30.000m3. Đối với vật liệu đá, tổng nhu cầu cho dự án còn thiếu khoảng 148.000m3 vật liệu đá các loại.

Nguồn đá đáp ứng yêu cầu chất lượng hiện nằm tại mỏ thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đã tổng hợp nhu cầu theo tiến độ hoàn thành dự án và gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ cung ứng; khả năng cung ứng là đảm bảo theo yêu cầu.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cùng chủ đầu tư dự án đề nghị các nhà thầu tập trung nhân lực, chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng vật liệu cát để tháo gỡ vướng mắc, tăng công suất vận chuyển, bù lại khối lượng còn chậm so với kế hoạch. Đồng thời, sẵn sàng nguồn lực để đẩy nhanh việc tập kết vật liệu đá ngay khi được tỉnh Đồng Nai chấp thuận, nhằm bù đắp phần thiếu hụt và bảo đảm tiến độ chung.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 76km, đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần độc lập.

(Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Riêng dự án thành phần 7 đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh có gần 7km, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đến nay dự án cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cụ thể, các gói thầu di dời điện trung, hạ thế và đường điện cao thế đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các gói thầu thi công chính như Gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc phân đoạn Km85+200 -Km88+766) đạt khoảng 92% giá trị hợp đồng, các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa mặt đường, lắp đặt khe co giãn cầu.

Gói thầu XL2 ((xây dựng cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ ĐT.830C đến nút giao thuộc phân đoạn Km88+766 - Km90+472) đạt khoảng 93,82%, đang triển khai thi công bệ trụ đèn, hệ thống thoát nước, thảm nhựa và các hạng mục hoàn thiện.

Gói thầu XL3 (xây dựng nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 -Km91+568) đạt khoảng 94,07%, tập trung hoàn thiện lề đường, bê tông gia cố, trồng cỏ mái taluy… Tương tự, các gói thầu còn lại như XL3A, XL4A và XL5 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nguồn lực, có kế hoạch bù tiến độ đối với các hạng mục còn chậm, đồng thời bảo đảm cung ứng đầy đủ vật liệu, góp phần hoàn thành dự án đúng kế hoạch./.

