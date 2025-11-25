Đến ngày 19/12, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thông xe kỹ thuật

Chiều 25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện các dự án thành phần Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình này dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến có tổng chiều dài 29,2km vào ngày 19/12.

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 76,3km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Dự án do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Long An (nay là Tây Ninh) làm cơ quan chủ quản với 4 dự án thành phần xây lắp (thành phần 1, 3, 5, 7) và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng (2, 4, 6, 8).

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, đến nay, dự án thành phần 1, 3, 5 sản lượng thực hiện đạt khoảng 52-65% giá trị hợp đồng, trong khi dự án thành phần 7 đạt 78% giá trị hợp đồng.

Tiến độ dự án thành phần 7 cơ bản đáp ứng yêu cầu; còn lại dự án thành phần 1, 3 chậm khoảng 2%, dự án thành phần 5 chậm khoảng 9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12, dự án sẽ thông xe kỹ thuật và thông tuyến được 66,3/70,1km (không bao gồm 6,2 km thuộc dự án thành phần do Bộ Xây dựng triển khai đã hoàn thành).

Cụ thể, dự án sẽ thông xe kỹ thuật 29,2 km đường cao tốc, bao gồm: 14,7km cầu cạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ; 5 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 3,1km trên địa bàn Bình Dương trước đây; 6,4km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, dự án cũng thông tuyến khoảng 37km, phần lớn trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) trước đây.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đại diện các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án vành đai 3. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, các chủ đầu tư đã chủ trì, tổ chức ký kết giao ước thi đua cao điểm 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu các nhà thầu, tư vấn tập trung nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, thi công ca đêm và khẩn trương hoàn thành các mốc tiến độ đề ra của các dự án thành phần. Hiện, các đơn vị tập trung cho các đoạn tuyến có kế hoạch hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Ông Lê Ngọc Hùng cho biết thêm, tiến độ thực hiện dự án chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết khu vực phía Nam năm nay rất bất lợi cho việc thi công xây dựng (mưa nhiều) và sự khan hiếm đột biến vật liệu đá xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ các dự án thành phần vẫn bám sát tiến độ yêu cầu.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai còn 1 số vị trí trụ điện chưa hoàn thành công tác di dời nhưng không ảnh hưởng đến việc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Các nhà thầu hiện đã thảm nhựa được hơn 3km trong 5km tuyến chính; từ nay đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành thảm nhựa toàn bộ 5km trên tuyến chính.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, dự án Vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là công trình nằm trong kế hoạch hoàn thành mục tiêu đạt 3.000km đường cao tốc năm 2025. Đoàn kiểm tra số 7 đã đi kiểm tra dự án 3 lần, nhận thấy sự nỗ lực của các địa phương giúp dự án có chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời 7 vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15/12. Đồng Nai sớm giải quyết, bàn giao mặt bằng còn vướng để thi công dự án.

Về vật liệu, Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để đảm bảo tiến độ vật liệu cát, đá, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung máy móc thiết bị đẩy mạnh thi công, nghiên cứu giải pháp bám sát tiến độ. Trường hợp vì lý do khách quan chưa đáp ứng tiến độ, các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 đã đi kiểm tra thực tế công trường Dự án xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh./.

