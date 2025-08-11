Xác định 12 đội bóng tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau lượt trận đấu cuối tại vòng loại Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 khép lại, tên của 12 đội tham dự vòng chung kết đã được xác định.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã không gặp khó khăn nào khi giành chiến thắng ở cả 3 trận trước các đội tuyển U20 Hong Kong (Trung Quốc), U20 Singapore và U20 Kyrgyzstan. Các "Nữ chiến binh trẻ sao Vàng" đã ghi tổng cộng 14 bàn thắng và không để thủng lưới, qua đó đứng nhất bảng B và giành vé dự vòng chung kết.

Cùng toàn thắng như U20 nữ Việt Nam tại vòng loại còn có các đội bóng U20 Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng loại là U20 nữ Triều Tiên, khi đội bóng này đã toàn thắng 3 trận, ghi đến 36 bàn và không để thủng lưới bất cứ bàn nào. Triều Tiên hiện là nhà đương kim vô địch U20 nữ châu Á và U20 nữ thế giới.

Như vậy, 12 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm: Chủ nhà Thái Lan, cùng 8 đội đứng nhất ở 8 bảng đấu là Triều Tiên, Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc và 3 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất gồm Jordan, Bangladesh, Đài Loan (Trung Quốc).

Vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-18/4/2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự Giải bóng đá U20 nữ World Cup 2026, được tổ chức tại Ba Lan. Lễ bốc thăm và chia bảng vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

U20 nữ Việt Nam thắng đậm trận ra quân vòng loại châu Á Thầy trò Huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã có khởi đầu thuận lợi khi giành "chiến thắng 5 sao" trong trận ra quân vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026 gặp đối thủ Singapore.